حملات تعقیم للمخابز والصیدلیات وأقسام الشرطة

التاريخ: 12-مايو-2020
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نفذت شركة شیكان للتأمین، بالشراكة مع مبادرة شباب الوطنومنظومة الصناعات الدفاعیة، حملات تعقیم ضد فیروس كورونا، لنقاط تجمعات المواطنین الضروریة، في المخابز والصیدلیات وأقسام الشرطةوالدوریات، وغطت الحملات مساحات مقدرة من ولایة الخرطوم.
وقال مدیر عام الشركة اللواء م . مصطفى عثمان كیلاني الیوم (الثلاثاء) بحسب صحيفة السوداني إن الحملة تأتي اتساقاً مع نھج المسؤولیة المجتمعیة، وإسناد الدولة والمجتمع في أوقات الأوبئة والأزمات، موضحاً بأن الشركة ابتدرت حملة توعویة لمخاطر كورونا وطرق الوقایة، عبر المطبوعات والمطبقات، للعاملین وعملاء الشركة وعموم المجتمع، وأضاف أن الشركة مستمرة في حملتھا حتى انقضاء جائحة كورونا عن البلاد، داعیاً الجھات الصحیة. المواطنین الالتزام والامتثال لمصفوفة الإرشادات التي تصدرھا
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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