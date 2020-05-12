تعرّف علي التفاصيل.. تصريحات مثيرة لـ ريان الساتة علي قناة النيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدت المطربة ريان الساتة سعادتها بالأطلالة الأولي علي قناة النيل الأزرق أمس في سهرة أبيض ناصع التي قدمت خلالها ثلاثة أغنيات من أعمالها الخاصة ،وقالت ريان أن البدايات دائما محفوفة بالمصاعب لذلك تجاوزتها مؤكدة حرصها علي تقديم نفسها للناس من خلال أعمالها الخاصة متجاوزة فترة التقليد حتي لاتبقي بها طويلا ،وقالت : لم ابلغ النجومية بعد وأتمني أن تتحقق بأعمال فنية جيدة وأن أستفيد من تجاربالبدايات لتقويم المسيرة وتكوين شخصيتي الفنية وقالت ريان أن الفترة الحالية هي الأصعب في تاريخ البشرية وهي إختبار حقيقي لوعي الأنسان وتعاون الشعوب مؤكدة ثقتها في الشعب السوداني الذي وصفته بالمعلم ،وناشدت المجتمع بمزيد من الحرص لأتباع توجيهات المؤسسات الصحية والألتزام بقيود الحجر الصحي ،وقالت في رد علي سؤال أنها تحرص علي العمل الطوعي

والأنساني ولديها مبادرات ناجحة في مجال رعاية الأطفال ولديها مبادرة حاليا لدعم ومساندة الأطباء وهم يقاتلون بشراسة لمحاربة فايروس الكورونا لأنهم خط دفاع المجتمع الأول .