وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر أشهر مقدمي برامج الكاميرا الخفية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
توفي الفنان المصري إبراهيم نصر، الثلاثاء، عن عمر”70″ عامًا، حسبما أكّد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تصريحات صحفية.
وأوضح زكي لصحيفة “المصري اليوم”، أنّ تشييع جنازة الفنان الراحل سيجرى من كنيسة الأزبكية.
وشارك إبراهيم نصر في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة، لكنه نال الجزء الأكبر من شهرته ونجوميته عبر برنامج “الكاميرا الخفية”، الذي قدمه على مدار سنوات حتى صار من علاماته البارزة.
ولد نصر عام 1950 في القاهرة لأب صعيدي من محافظة أسيوط، وبرزت موهبته الكوميدية في سن صغيرة عندما كان يقلد أقاربه.
وفي مراحل التعليم المختلفة كان يبرز حبه للتمثيل، علما أنه حصل على ليسانس الآداب عام 1972.
وبدأ حياته الفنية كمونولوجيست، وشارك في برامج الأطفال، ثم قدم أعمالا تلفزيونية منها “الزمن المر”، و”حكاية لها العجب”، فضلا عن أفلام عدة أبرزها “شمس الزناتي” مع عادل إمام، و”إكس لارج” مع أحمد حلمي، وآخرها “الكهف” مع ماجد المصري.
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