وزارة المالية توجه بصرف مرتب مايو عبر الصراف الآلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بصرف مرتبات شهر مايو 2020 عبر الصراف الآلي، وطالب مدير عام ديوان الحسابات القومي يحي يوسف محمد عثمان في خطاب اليوم جميع الوحدات الحسابية بالوزارات والوحدات الحكومية عمل الترتيبات اللازمة لصرف المرتبات بالصراف الآلي تنفيذ لتوجيهات وزارة المالية.

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