وزير إثيوبي: أعددنا وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الري الإثيوبي، سيليشى بقل، إن بلاده أعدت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر ضدها.

وتابع الوزير خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسَهُ رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم إعداد “وثيقة رد مناسبة بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي”.

وكشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الرسالة التي بعثت بها الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، بسبب نوايا أديس أبابا في المضي قدما بخططها لملء سد النهضة.

وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطابا، يوم الأربعاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة. سبوتنيك المادة السابقة وزير المالية السعودي يصارح الشعب ويعلن الإجراءات القادمة المقالة القادمة عمدة في أمريكا يأمر بمعاقبة منتهكي الحجر بصرامة والشرطة تعتقل زوجته

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