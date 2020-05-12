العاصمة الفرنسية تحظر المشروبات الكحولية على ضفاف نهر السين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قامت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء ضفاف نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس، بعد قرار بحظر المشروبات الكحولية على ضفافه.

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم، حظر جميع أنواع المشروبات الكحولية على ضفاف نهر السين وقناة سانت مارتن الشهيرة بعد ملاحظتها ازدياد التجمعات في المنطقة.

وبحسب “فرانس 24″، ازدادت أعداد الزوار على ضفاف نهر السين وقناة سانت مارتن الشهيرة بعد إجراءات رفع الحظر التي طبقتها العاصمة الفرنسية مؤخرا.

ودعا محافظ باريس المواطنين إلى ارتداء الكمامات بشكل دائم وإلزامي في الشوارع وجميع أنحاء المدينة ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وخففت العاصمة الفرنسة من إجراءات الحظر على بعض قطاعات العمل كصالونات الحلاقة ومحلات الورود وبعض الأعمال الأخرى مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.