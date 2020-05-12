مصر تتخذ قرارا مهما بشأن استاد “المجزرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اتخاذه قرارات مهمة بشأن استاد “المجزرة”.

وأكد الوزير خلال لقائه ببرنامج “الوش التاني” عبر إذاعة “أون تايم سبورت”، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر هدم استاد مدينة بورسعيد، وذلك بعد سنوات من إغلاقه على خلفية المجزرة التي راح ضحيتها 74 من الجمهور، خلال مباراة الأهلي والمصري، في الأول من فبراير/ شباط 2012.

وبحسب صحيفة “الشروق”، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح أشرف صبحي أنه عندما شرعت الحكومة المصرية في تطوير الاستاد، وجدت أنه مائل إلى السقوط، وهناك توجيهات رئاسية بتطوير منطقة قناة السويس بشكل كامل.

وذكر وزير الرياضة المصري أنه سيتم هدم استاد بورسعيد بالكامل، وبناء آخر جديد ومتطور، بجانب عمل مدينة رياضية جديدة في المحافظة، منوها إلى أنه سيجري العمل مع هيئة مختصة بشأن تطوير استاد القاهرة، مشيرا إلى أن نتائج التغيير ستظهر خلال الفترة المقبلة، من الناحية الخدمية والاقتصادية.

وأضاف أشرف صبحي، قائلا: إنه لم نأخذ رأيا واحدا، بل شكلنا لجنة من أساتذة جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على هدم الاستاد وتطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبا متعدد الأغراض.

ونوه وزير الرياضة المصري إلى أن المنطقة تشمل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة القدم، على أن يتم بناء مدينة رياضية جديدة في المحافظة.