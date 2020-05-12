البرهان يبحث مع قادة جنوب السودان مستجدات اتفاق السلام

الثلاثاء 12 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، مع قادة جنوب السودان مستجدات اتفاق السلام في جوبا.



جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع كل من النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان رياك مشار وتوت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت، للشؤون الأمنية.

وبحث البرهان ومشار، خلال الاتصال، مسار تنفيذ اتفاق السلام بدولة جنوب السودان والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية.

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وأعرب رياك مشار، خلال المحادثة، عن تقدير حكومة وشعب بلاده للدور الذي يضطلع به السودان بوصفه رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد لتحقيق السلام والإستقرار في الجنوب.

كما أجرى البرهان، اتصالا هاتفيا بتوت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت، للشؤون الأمنية، اطلع خلاله على تعاون كافة الأطراف لإنزال بنود اتفاق السلام لأرض الواقع بما يعزز الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أدى رياك مشار اليمن الدستورية نائبا أول للرئيس سلفاكير مياردين، برفقة 4 نواب آخرين، بعد إعلان تشكيل حكومة إنتقالية لمدة 3 سنوات، لتنتهي بذلك حرب أهلية ضارية في الدولة الوليدة استمرت 7 سنوات.

وأدت الحرب الأهلية في جنوب السودان إلى مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، وتسببت في مجاعة وأحدثت أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994.