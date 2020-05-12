عاجل.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا بالسودان

الثلاثاء 12 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 1526 حالة مؤكدة.

ووفقا لبيان نشرته الصحة السودانية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، سجلت السودان 4 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى السودان إلى 74 حالة وفاة. وبحسب السلطات السودانية، فإن 1249 من إجمالى الإصابات مسجلة فى العاصمة الخرطوم وحدها.

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