تصدير أكثر من 175 ألف رأس ضأن للسعودية

الخليج 365 :
السعودية فى الفترة من أول أبريل الماضي وحتي منتصف مايو الجاري .
وأشار وزير الثروة الحيوانية والسمكية، علم الدين أبشر، الى استئناف صادر الماشية الحية للسعودية في بداية أبريل بعد توقفه فى أكتوبر 2019 ، وبعد أن تم إعلان خلو السودان من المرض في يناير 2020 .
وأبان الوزير بحسب وكالة السودان للانباء، أنه بعد إستئناف الصادر تم تصدير 30 ألف رأس ضأن لسلطنة عمان، و20 ألف رأس من الأبقار لجمهورية مصر العربية.
ولفت الى إعتماد ثلاثة مسالخ للتصدير للسعودية (الكدرو وجيمكو وشاهين )، مضيفاً تم تصدير 20 طن لحوم دفعة أولى للمملكة خلال اليومين الماضيين، مؤكداً إستمرار صادر اللحوم والإستفادة من القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية، منوهاً الي تصدير لحوم الي مصر ودول الخليج.
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