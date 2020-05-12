الإجابة بعد قهوة الإفطار!.. بقلم العيكورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هل الغلبة في السودان ستكونُ للإسلامييّن أم لليسار إذهب بهذا السؤال عزيزي القارئ لأقرب جار أو صديق أو زميل عمل ليس له علاقه بالإنتماءات السياسية والحزبية بالسودان إسأله هذا السؤال ستجدهُ يبدأ بكلمات الإستدراك والتمهيد وقد تُلازمُها (حكّة) رأس أو فرقعة أصابع فتمهّل فإن للشخص رأيّ يُريدُ إيضاحه وكأنه يقولُ لك ليست الأمر مَنْ سينتصر على مَنْ وسيبدأ وبلا شُعُور او إيحاءٍ منك بالرجوع الى الدين والعِرْضَ والنزاهة ثم يبدأ فى النزول التدريجى للمقارنة فإن لم يكُن عاصر (النميري) فهُنا سيستحضرُ حُكُومة الصادق والإنقاذ وإن كان لم يُدرك إلا الإنقاذ فسيُحدثك عن مشهد هو عاصره وسيكون مُضْطراً لتغييب عُنصُر المُقارنة إلا أللهُم إن كان من الطبقة المُثُقفة أو مِن هُواة التاريخ فعندها قد تجد عنده ما يُقارن به بين التيارين. ولكنه مُطلقاً لن يُوافقُك على الإنحلال والتبرج وإشاعة السُفُور ولن يرضي مُطلقاً أن تخرج أخته أو إبنتهُ مع غريب ناهيك عمّا علا من السّفاهات ولن تجدهُ مُطلقاً سيوافقك علي إنتشار الخمّارات داخل الأحياء أو بالأسواق أسأله هل ترضى أن يُقام (بار) بجوار منزلكُم؟ سيقولُ لك سأحرقه بنفسي! أسأله هل يرضي أن يُستخدم البيت المُجاور لسكنه لأعمال مُنافيه للآداب؟ بالطبع سينظُر إليك بإستهجان وكأنه يقول لك وأنا حيٌ أرزق فلا والله لن يتم ذلك إلا علي جُثتي! في المُقابل أسأله عن المساجد بالأحياء والخلاوي وحِلَقْ الذِكْرِ ما رأيُه؟ لن تجد إلاّ مُباركاً ومُنشرح الصَدْرِ ولو كان عِربيداً مُبتليً بأمِ الكبائر، ولعل قصة اللصّ الذى سرق فرش المسجد وهرب به تاركاً حذائه خارج الباب لدليلٌ أن إيمانه منعه أن يُدنِس بيتُ الله بحذائه فسبحان من جعل لها تقديسٌ حتي فى قُلوب العُصاة.

إذاً نحنُ شعبٌ مُتدينٌ بطبعه حتى من تبع المناهج الرأسمالية والإشتراكية والناصرية والبعثية. إذاً لننظر ما حاول أن يأتي به اليسار إبان أيام الثورة الأولى التي ذهبت بحكومة الإسلاميين من محاولات وصلت حدّ المُجاهرة بالمعصية خلف كاميرات التوثيق كتناول المُسكرات أو الإختلاط بإعتبارهما حُرية شخصية وما نضحت عنه الأخبار لاحقاً من ساحة الإعتصام يعفُ القلم عن ذكرِها. فمن زجر هؤلاء؟ أليس هُم المواطنون الغُبُش وسُكان الأحياء؟ إذا هذا الشعبُ لا يُخشى عليه في دينه طالما أن بالسودان قُرآن يُتلى وشيُوخ وطُرق صُوفية وشباب مُتدين ذو غيرة على دِينه ومحارمه.

لذا كل من يُراهن على مُحاربة الإسلام والتديُن بالسودان فهو كمن يسبح عكس التيار وعليه أن يقرأ التاريخ وأن يتساءل لماذا إلتفت الطُرق الصُوفية لمبايعة الإمام المهدي ! دقنة والنجومى وود حبوبة والشريف محمد الأمين والد الشريف يوسف الهندى وغيرهم الكثير من المجاهدين فما الذي ربط هؤلاء ؟ أليس هو الإسلام؟ إذن المُحاولة التي تقودها قوى الحرية والتغيير للتهرُب من التصريح البواح أنها ليس ضد الإسلام ولكنها ضد الإسلاميين وفى الإسلاميين ضد (الكيزان) كمن يُريدُ أن يُفرق بين أحمد وحاج أحمد! يا أخي هؤلاء الإسلاميون لم يأتوا من كوكب آخر بل هُم مُكون أصيل من هذا الشعب النبيل وكما تقول إحصاءاتِهِم أن عُضويتهم تجاوزت الخمسة ملايين مُواطن هذا غير المُتعاطفين معهُم.

لذا (برأيي) أخطأت (قحت) خطأً فادحاً عندما أدخلت الإسلاميين في عباءة (الإنقاذ) وأخطأت عندما إستعدت هذا الثقل المُؤثر في الشارع وما زالت تدفع ثمن هذه الحماقة السياسية ولو أنها تعقلت وخاطبت الشعب بخطاب توافقي تصالحي لنالت الكثير من مساحات التأييد والرضاء ولكنها إختارت طريق الإقصاء والتخوين ومحاولة تصنيف الشعب إلى فسطاسين إما معنا أو ضدنا فلم تجلب لها هذه القسمة إلا المزيد من الوهن السياسي زاده عجزها عن إدارة الدولة وحل المشكلة الإقتصادية وخيانة دماء الشهداء والمُحاصَصْة التيّ مارستها فجاءت خصماً علي رصيدها من الشباب.

الإسلام منهج حياة مُتكاملة وهُديً رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا لهُ لحافظون ) الآية. فمُحاولة وأد أيُ فكرة بقُوة السُلطة لن ينجح والتاريخ ملئ بالعظات . النازيون منذ العام 1933م لم يمُت فكرهُم الي يومنا هذا فهناك ما يُعرف ب (النازيون الجُدُدْ). فما بالُ (جماعتنا) القحّاتة يحلمون بإستبدال ديننا بإسلام (مقاس سته) لا يُنازعهُم السُلطة فخسروا المعركة خلال أول إسبوعين من عُمر الثورة فتمّ طردُهم من منابر المساجد عندما جاءوا مُبشرين بدينٍ (نَاصِلٍ) لم يألفه أهل السودان أتذكُرُون أم ضواً بان والوزير (مفرح) عندما زار الشيّخ العبيد ود بَدُر؟ . وقصّة السفيرة الفرنسية بالخرطوم والوزير (مفرح) تلك قصة أخري يُناقش معها ترتيبات الحج ! أي ورب الكعبة أرجعوا لأرشيف الوزارة.

قبُل ما أنسي: ـ

تُعرف الحُريّة الشخصية تُعرف بأنها أي تصرف فردي يقوم به الشخص بحيثُ لا يعتدِي علي حُرّية الآخرين. السؤال هل هذه الحُرية مُطلقة أم مُقيّده بالدين؟ فضلاً الإجابة بعد قهوة الإفطار وإن شئت فمن تحت البطانية فذلك أصفى للذهن.