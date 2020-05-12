وزير الصحة فاشل بدرجة امتياز ونطالب بمقاضاته.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل يومين كتبت الزميلة رشان أوشي عن جدها الذي توفي بعد أن رفضت جميع المستشفيات استقباله فكان الموت بسبب عدم الرعاية الصحية ولو اننا نؤمن تماما بأن لكل أجل كتاب ..

وفي فجر اليوم رحل العم حسن محمد عبدالله عن هذه الفانية وإليكم سبب وفاته حسبما نقل إبن أخيه قائلا: (نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته و مغفرته، نعلم أن كل شيئ مكتوب و مسطر و لا يد لنا في إرادة الخالق، لكن لكل شي سببا. فحسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة التي أغلقت المستشفيات في وجه المرضى فأصبحوا لا حول ولا قوة لهم، فأصبح لهم خيار من خيارين، الموت أو الموت حيث أصيب المرحوم بجلطة قلبية فأصبحت الحوجة لدخول العناية المكثفة، لكن للأسف بحثنا في 14 مستشفى

في جميع مناطق الخرطوم وبحري وأمدرمان ولكن هيهات، فإما كانت الأبواب مغلقة تماما أو غياب كامل للكوادر الطبية، ففاضت روحه وهو بين يدينا ولم نكن نملك له سوى الدعاء وذرف الدموع، احساس مؤلم قاتل وأنت ترى من تحب أمامك عينك يعاني سكرات الموت ولا تستطيع تقديم شيئ) ..

كان ماتقدم هو ماخطته أنامل إبن أخ المتوفي يعنى باختصار سبب وفاته عدم الرعاية الصحية جميع المستشفيات رفضت استقباله وامثاله كثر ومثل هذه الامراض الذبحة والجلطة وغسيل الكلى وغيرها من الامراض المزمنة المعروف كان من المفترض ان توضع لها خطة متكاملة ولكن للاسف اكرم ود حاجة كاشف اهملها وكشف حال الناس ولو حدث ماحدث في اى دولة اخرى للجأت الاسرة للقضاء ولحوكم وزير الصحة لذلك في اعتقادى اى اسرة توفى لديها عزيز بسبب مرض مزمن ورفضت المستشفيات استقباله بامكانه ان يقاضي وزير الصحة وهذا في حد ذاته يؤكد فشل وزير الصحة في ادارة وزارته فكيف لايفشل طالما انه حصر جل اهتمامه باقالات وتعيينات طاقم الاعلام، وزير كهذا يهتم بال(شو) اكتر من المرضى ماذا تنتظرون منه ؟؟

بالمناسبة وزارة الصحة دى فيها حكاوى تشيب ليها الرؤوس انتظرونا بس.