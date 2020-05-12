إلى لجنة التفكيك(3).. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في العام 1929، سجل الشيخ حمد البريقدار عدداً من القطع بالارقام: 16، 17،18، 19، 20، 21،22، 23، 24، بالازيرقاب (بحري)، وقفاً لله تعالى، ليصرف ريعها للايتام والمساكين والمساجد والخلاوى، وقام بتسجيلها رسميا وبشهادة بحثها، واشهادها الشرعي لدي محكمة ام درمان في عهد الاستعمار الانجليزي…

في زمن الاستعمار البريطاني كان الحاكم العام يحرص على عدم المساس بهذا الوقف ويتعامل معه على اساس انه شعيرة دينية يجب ان تُمارس كما أمر الله، واستمر التعامل الحكومي مع هذا الوقف على هذا الاساس في عهد كل الحكومات الوطنية بعد الاستقلال، الى ان جاءت “الانقاذ” ، فاصدرت ولاية الخرطوم قرارا في العام 2009 بنزع الوقف وتصرفت فيه بهواها..

..المعلوم من الدين بالضرورة

أن الوقف بعد إكمال اجراءاته يصبح في حكم “ملك الله تعالى” ،فلا يجوز شرعاً بعد الوقف أن يُباع أو يُرهن أو يُوهب أو يُورَّث، أما منفعته فتصرف على وجوه الخير والمنفعة العامة طبقًا للشروط التي يحددها الواقف، بمعنى أن الوقف تعطى منفعته لا أصله، لكن حكومة الخرطوم اصدرت قرارا وبلا ادنى حياء لامن الله ولا من الناس وانتزعت هذه القطع وتصرفت فيها ومثلها كثير سيأتي ذكرها ايضاً..

في العام (2011م) ، وبعد ان اثار الموضوع لغطا كثيفاً جاء في خطاب للرئيس المخلوع: (وكل من يتغوّل أو يتعدى على وقف لله سنردعه بالمساءلة والمحاسبة)، لكن في واقع الامر لاردع احداً ولا سأل أحداً ولاحاسب اي شخص من المتلاعبين بالاوقاف الى ان سقط نظامه) .

وكان ايضاً في يوم 5/10/ 2010م جاء في خطاب آخر له بمناسبة حملة إحياء سنة الوقف التي انعقدت بقاعة الصداقة في ذلك الوقت، جاء في خطابه: (لا بد أن تعطى الأولوية في السداد والدفع للأوقاف حتى لا يتعطل شرط الواقف أكثر مما تعطل ويلحق الضرر بالمساجد والخلاوي)، والكلام ايضا تبخر في الهواء ساكت..!

في العام 2011 خاطب أمين عام الاوقاف وزير التخطيط العمراني بما نصه:

الأخ الكريم/ وزير التخطيط والتنمية العمرانية ـ ولاية الخرطوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: نزع أوقاف الشيخ حمد البريقدار، وبالإشارة للموضع أعلاه أفيدكم أن وقف الشيخ حمد البريقدار الذي يؤكده:

1/ الإشهاد الشرعي الصادر من محكمة أم درمان الشرعية في يوم الإثنين 12 ذو القعدة 1247هـ الموافق 22 أبريل 1929م .

2/ كذلك شهادات البحث للقطع رقم (16/17/18/19/20/21/22/23/ 24) بمقر الازيرقاب ـ بحري

هذا الوقف أوقفه الشيخ حمد البريقدار لمسجد حمد محمد بريقدار ولفقراء ومساكين.

تعلمون أنه من شروط الوقف الشرعية أن يكون مؤبداً وأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وقال العلماء شرط الواقف كنص الشارع، ولم يعرف تاريخ السودان نزاعاً أو مصادرة للأوقاف مراعاة لحرمتها وشعور المسلمين حتى في زمن الحاكم العام البريطاني.

ولكن رغم هذه المحاذير الشرعية قام والي الخرطوم بنزع الوقف بالقرار الصادر بتاريخ 9/1/2009 م والمنشور بالغازيته الرسمية بتاريخ 26/1/2009م.

لقد ظل ناظر الوقف يسعى للوصول إلى معالجة ذلك القرار ولكن دون جدوى منذ عام 2009م . ولقد فوض ناظر الوقف ديوان الأوقاف القومية الإسلامية بما له من حق الإشراف العام على جميع الأوقاف بمعالجة وقف البريقدار .

ولما كان أوجب الواجبات الشرعية على ناظر الوقف أو الديوان حمايته من الضياع أضع الأمر بين يديكم لإعادة الوقف لما كان عليه أو تعويض الأوقاف عوضاً شرعياً يرضى عنه الناظر والديوان يكون أفضل من الوقف السابق أو على الأقل مثله. فالرجوع للحق من فضائل الخير خاصة أننا لا نريد زعزعة ثقة الأمة في الأوقاف بنزعها أو غبنها…هكذا كان امين الاوقاف د. الطيب مختار يترجى ويُذكِّرهم بالدين لكن بلا جدوى ،فقد ضاعت كل اوقاف الشيخ البريقدار وغيرها الكثير ، واخيرا قامت الولاية بتحريف شهادة بحث عدد كبير من مباني الاوقاف، وسنأتي الى تفاصيل ذلك في حلقات اخريات..

وفي خطاب آخر من ديوان الأوقاف الى اتحاد الغرف التجارية جاء فيه:

السادة/ اتحاد الغرف التجارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الأرض الوقفية التي تشغلونها

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإن القطعة التي يشغلها اتحاد الغرف التجارية (الدار الاستشارية سابقاً) غربّ جامع فاروق، وهي أرض وقفية جزء من مساحة القطع الوقفية 8/ب و9/ب غرب الخرطوم حسب ما أكدته الدراسات البحثية التي قامت بها الأوقاف القومية مع المساحة.

وبالإشارة لقانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008م الذي ألزم الديوان باسترداد جميع الأراضي الوقفية التي تستغلها الجهات الحكومية وغيرها رأينا مخاطبتكم لتحديد موعد للجلوس معكم عاجلاً للتفاكر والتشاور حول:

1/ تحديد وسداد الأجرة عن الفترة السابقة للأرض الوقفية.

2/ توقيع عقد الأجرة عام 2011م يتراضى عليه الطرفان يكون مبرئًا للذمة من مال الوقف.

3/ الاتفاق على موعد لإخلاء الموقع لاستثماره بصورة تليق وقلب الخرطوم بما يحقق عائداً مجزياً يعود على الأوقاف والموقوف لهم من مساجد وأيتام وفقراء بالخير الكثير، فإن أوجب واجبات ناظر الوقف هو تطويره وزيادة عائداته..

وهكذا ظل ديوان الاوقاف يخاطب كل الجهات والافراد والوزارات التي استولت على المباني الوقفية، ويتفاهم معها باللين والموعظة الحسنة، ويذكِّرهم بالاحاديث وتعظيم شعيرة الوقف، و”الجماعة” ولاعلى بالهم، فصدوا وعتوا عن امر ربهم، فسلَّط الله عليهم ثورة ديسمبر الفتية المباركة، فجعلت عاليها سافلها ووضعتهم في “فتيل”.. كل ذلك نشرناه في العام 2012 بالمستندات، ومانفعله الآن هو إعادة نشر لإسناد لجنة التفكيك ووضع الملف بين يديها…

نواصل..