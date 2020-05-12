مفاوضات جوبا تحمل في جوفها بذرة تفكيك السودان!!.. بقلم صديق البادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المفاوضات التي دارت في أديس أبابا بين وفد الحكومة وبين وفد حركة ( انيانيا ون ) أفضت لاتفاقية السلام التي أبرمت بين الطرفين في اليوم الثالث من شهر مارس عام 1972م ولم تستغرق وقتاً طويلاً وأثارت غيرة بعض دول الجوار التي لم تشرك فيها . وقام الرئيس نميري والإمبراطور هيلاسلاسي بعد توقيع الاتفاقية بزيارة مشتركة للفاتيكان بروما وقابلا البابا وأكد الطرفان ان مشكلة الجنوب تنموية وليست دينية . ووجدت الاتفاقية ارتياحاً إقليمياً ودولياً وانهالت المساعدات العينية والهبات المالية الهائلة علي الجنوب الذي حدث فيه استقرار وشهد تنمية وتقديم خدمات كثيرة . ولم يحدث شد وجذب بين الشماليين والجنوبيين ولكن حدثت منافسات بين عدد من القيادات الجنوبية وفقاً لأوزانهم القبيلة . وبعد توقيع الاتفاقية أعيد تعيين قائد انيانيا بالقوات المسلحة برتبة لواء وكان قد خرج متمرداً في عام 1963م وهو برتبة ملازم ثاني وهو ينتمي لإحدي القبائل الاستوائية وعيين السيد ابيل ألير نائب رئيس الجمهورية المنتمي لقبيلة الدينكا رئيساً للمجلس التنفيذي لحكومة الإقليم الجنوبي وفي فترات لاحقة ولامد محدود تولي هذا الموقع جوزيف طمبرة واللواء قسم الله عبد الله رصاص وعين اللواء جوزيف لاقو نائباً لرئيس الجمهورية في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي وفي أخريات ذلك العهد أعيد تعيين السيد ابيل ألير وزيراً اتحادياً بمخصصات وامتيازات نائب رئيس جمهورية ….. وأولت الإذاعات والفضائيات والصحافة المحلية والخارجية اتفاقية أديس أبابا اهتماماً كبيراً وبعثت عدداً من مندوبيها لموافاتها بتقارير إخبارية وتحقيقات ومتابعات لما يحدث في الجنوب بعد تنفيذ الاتفاقية وإنزالها لأرض الواقع . وحملت الصحف خبراً مصحوباً بالصور مفاده إن وزيراً اعفي من منصبه وحل محله وزير آخر وحطم الوزير الذي اعفي كل ما شيده وأقامه في المنزل بما في ذلك أحواض الرخام !! وزار الأستاذ جمال محمد احمد جوبا بعد توقيع الاتفاقية وبعد عودته كتب مقالاً ذكر فيه انه ذهب لوزارة الإعلام في المساء ووجد فيها شاباً يعمل كالنحلة يكتب بقلمه ويطبع ما كتبه علي الآلة الكاتبة ويستقبل التقارير الآتية اليهم عبر جهاز في مكتبه ويترجم بسرعة ما يحتاج لترجمة ووصف ملابسه بأنها كانت بسيطة (بنطال وقميص عاديين ) دون أن يحيط نفسه بهالة زائفة ولبسة إفرنجية فاخرة وعصا أبنوس وغليون علي طرف فمه وكان يقوم بنفسه بدور الكاتب علي الآلة الكاتبة ودورة المراسلة وهو الأستاذ مادينق دي قرنق وزير الإعلام وأشاد الأستاذ جمال محمد احمد بإخلاصه وهمته العالية في العمل . وقام الأستاذ حسن ساتي الذي كان وقتئذٍ محرراً حديث التعيين بصحيفة الأيام بزيارة للجنوب استغرقت أكثر من أسبوعين موفداً من الصحيفة للقيام بعدد من التحقيقات والمقابلات والتقي بعدد من المسئولين الجنوبيين في مكاتبهم أو في منازلهم ولعل حالة فردية أو ملاحظة عامة جعلته يكتب عبارة استوقفت الكثيرين وهي ( من الصعوبة أن تنفذ بسهولة لقلب الأفريقي ) .

وفي أوائل ثمانيات القرن الماضي تم تنفيذ نظام الحكم الإقليمي واعتبرت كل مديرية من مديريات السودان الست إقليما عين عليه حاكم وعدد من الوزراء . وطالب عدد من الجنوبيين لا سيما من المنتمين للقبائل الاستوائية بتطبيق النظام نفسه في الجنوب وإقامة ثلاثة أقاليم هي الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل وأعترض الآخرون علي ذلك وأصروا علي ضرورة الإبقاء علي نظام الإقليم الواحد في الجنوب . وعند تقسيم الجنوب لثلاثة أقاليم انطلقت شرارة التمرد الثاني في شهر يونيو عام 1983م أي أن التمرد الثاني اندلع قبل ثلاثة أشهر من إعلان تطبيق قوانين الحدود الشريعة الإسلامية في شهر سبتمبر عام 1983م ولا علاقة لها بالتمرد الذي سبقها بثلاثة أشهر لأسباب مختلفة تماماً واستمرت الحرب بعد اندلاعها لمدة أثنين وعشرين عاماً حتي تم التوقيع علي اتفاقية نيفاشا في عام 2005م وسبقت مفاوضات نيفاشا جولة سابقة لها في ماشاكوس . وأكبر حسنة في اتفاقية نيفاشا أنها أوقفت الحرب بين الشمال والجنوب التي كانت خلال الفترة بين عامي 1955م و2005م والمؤسف أن الوفد الحكومي في مفاوضات نيفاشا أهمل عدة أشياء وتهاون فيها كان فيها هيناً ليناً إذ أنه لم يحسم موضوع الديون الخارجية وترك كل شئ معلق علي رقبة الخرطوم لتتحمله وحدها وتنجو جوبا بجلدها . ولم يحسم موضوع الحدود ولم يحسم قضية أبيى . وحاولت القيادات الجنوبية في الحركة الشعبية أن تتخلص بدهاء من عبء المنتمين إليها من الشماليين وركزت في المتون علي الجنوب وتركت لهم الحواشي والهوامش وخصصت ملاحق منفصلة للمنطقتين جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان لا سيما جبال النوبة ولم تحسم موضوع الفرقتين التاسعة والعاشرة الشماليتين اللتين ظلتا تابعتين للقيادة العامة لجيش الحركة الشعبية حتي بعد انفصال الجنوب وبكل أسف قامتا بهجوم عسكري غادر علي وطنهما في مرات عديدة أذكر منها الهجوم الغادر الشهير علي أبو كرشولة . وفي الأعوام الأولي التي أعقبت الانفصال حدثت حرب اقتصادية باردة بين الدولة الوليدة الجديدة وقتئذ وبين الدولة الأم كان من بعض نتائجها المؤسفة ارتفاع الدولار ارتفاعاً جنونياً هائلاً بقفزة عالية في زمن قياسي .

ومنطقة أبيي جرت محاولات جادة لإجراء معالجات وإيجاد تسوية لقضيتها ولكن الأحوال ظلت تنفجر تارة وتستقر وتهدأ تارات وفي النهاية لا بد من إيجاد تسوية دائمة وأرضية مشتركة لأنها منطقة فيها مصالح مشتركة متبادلة وتداخل قبلي لا فكاك منه ولعل الكثيرين من دينكا نقوك يفضلون أن يكونوا جزءً من جمهورية السودان وكانوا لأمد طويل ينتمون جغرافياً وإدارياً لكردفان الكبرى وهي منطقة هامة لا يستهان بها يمكن أن تكون قنطرة وصل بين الدولتين .أما المنطقتين فقد دارت بشأنهما جولات مفاوضات عديدة في أديس أبابا بين وفد الحكومة ووفد قطاع الشمال المفاوض باسم المنطقتين ووصلت كل الجولات لطريق مسدود تماماً وبعض المتفاوضين أخذوا يكثرون الحديث عن ما أسموه الجنوب الجديد وتجاوزوا قضايا المنطقتين في المفاوضات وأرادوا طرح قضايا تهم كل السودان مع السعي لإيجاد اتفاقية تماثل اتفاقية نيفاشا يتم بموجبها اقتسام السلطة مع المؤتمر الوطني علي كافة المستويات الاتحادية والولائية وكافة السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية … وبعد توقيع اتفاقية نيفاشا في عام 2005م عقد مؤتمر للمانحين بأوسلو ولم يقدموا شيئاً وذهبت وعودهم الكاذبة الخادعة أدراج الرياح وبعد أن أشعلوا الزيت علي نار الفتنة في دارفور تباكوا عليها وأعلنوا أنهم لن يفوا بما التزموا به في أوسلو إلا بعد حل مشكلة دارفور التي كانوا هم سبب الفتنة فيها ولدارفور أخصص مقالاً منفصلاً .

وقد عقدت مفاوضات عديدة بين الحركة الشعبية التي كان يرأسها قرنق وبين وفد الحكومة في فرانكفورت وفي ماشاكوس وفي نيفاشا وعقدت مفاوضات مع الحركات الدارفورية المتناحرة المتنافرة في أبوجا وفي الدوحة وغيرهما . وعقدت جولات مفاوضات عديدة فاشلة في أديس أبابا بخصوص المنطقتين أما المفاوضات الحالية التي تجري في جوبا فإنها ككرش الفيل فيها وفد الحكومة من جهة ووفود الحركات المسلحة ووفود التيارات التي لم تحمل سلاحاً من جهة أخري وأصبحت المفاوضات في جوبا في منبر مفتوح ويبث الإعلام تصريحات بأنهم توصلوا لإتفاق في زمن قياسي مع هذا التيار أو ذاك ومع هذه الحركة أو تلك مهما إرتفعت سقوفات مطالبها وطموحاتها وأصبحت عبارة كدنا نتوصل لاتفاق مع الحركة الفلانية المتعنتة عبارة متداولة مكررة . ولعل البعض يستعجلون انتهاء المفاوضات لتبدأ مرحلة المحاصصة واقتسام السلطة بكل مستوياتها مع قحت لتبدأ معركة شرسة داخل قحت تمليها تقليص الفرص بالنسبة لهم وتبدأ معركة بين الحركات حول توزيع المواقع وداخل كل حركة حول توزيع حصتها من المناصب ولعل البعض منهم يتذكروا أن جيفارا ناضل مع صديقه كاسترو الذي انتصر في عام 1959م وأصبح رئيساً للجمهورية في كوبا وعين صديقه جيفارا الذي ناضل معه وزيراً وبعد أيام كتب جيفارا رسالة لصديقه كاسترو ودعه فيها وذكر له أنه لم يناضل من أجل منصب وجاه أو من أجل ثراءً واكتناز مال ولكنه ناضل من أجل قضية وذهب لمواصلة نضاله وإشعال الثورة في مكان آخر بأمريكا اللاتينية ووجد بعد حين قتيلاً في غابة … والوطن الآن ليس بحاجة لمحاصصات وصراعات ومناطحات ولكن بحاجة لحكومة كفاءات عالية القدرات والتأهيل والخبرات مع الحزم والعزم والحسم ودون نظر لإنتماء أحد ويمكن استيعاب بعض المنتمين للحركات أو التيارات بصفاتهم الشخصية إذا كانوا مؤهلين أكفاء قادرين علي العطاء.

والخواجات الآن يستعجلون انتهاء مفاوضات جوبا وقيل إذا سبح القيطوني هم بسرقة . والتجارب اثبتت أنهم لم يقدموا شيئاً للسودان وعدوا به في أوسلو بعد توقيع اتفاقية السلام ولم يقدموا شيئاً للحكومة التي شكلت في عام 1986م وأتت بانتخابات حرة نزيهة ولكنهم قدموا هبات ومساعدات ضخمة مالية وعينية لنظم أتت بإنقلابات عسكرية لأنها طوع بنانها وتخدم مصالحها. والدول الغربية يهمها موارد السودان الهائلة وثرواته الضخمة غير المستثمرة والتي تريدها مخزوناً إستراتيجياً لها وهي تتحدث زوراً عن التوجه الاسلامي وهذا مجرد غطاء وما يهمهم هو موارد السودان وهم يدركون عبر عيونهم وجواسيسهم ما كان يجري في السودان ويقفون حتي علي أخبار حاويات المخدرات التي قبضت والتي لم تقبض وعندما جثت لهم هذه الحكومة علي ركبتيها وأعلنت لهم أنها علمانية كما يودون ومع فصل الدين عن الدولة كما يشتهون لم يقدموا لها أي دعم لتقف علي رجليها ( ما اشتغلوا بيها الشغلة ) بل تضاعفت المعاناة وزادت واشتدت الازمات . ويسعي الخواجات بشتي السبل لتقسيم السودان لعدة دول مهما كان الطريق لذلك طويلاً ووعراً . ولذلك فإنهم يتمنون أن تحمل بعض الاتفاقيات في المفاوضات في جوفها بذور للخلافات بين الولايات وبذور للخلافات داخل الولاية الواحدة ومكوناتها الإثنية وداخل كل حركة وكل تيار ويتمنون أن تصبح الاتفاقية المرتقبة غربالاً مليئاً بالثقوب . وإن المفاوضات لا تخص المتفاوضين في جوبا وحدهم وهي تهم عشرات الملايين من السودانيين وترتبط بمصير أجيال قادمة لا زالت في رحم الغيب ولذلك ينبغي عرض كل المداولات وما تم التوصل إليه قبل التوقيع عليه علي الشعب السوداني عبر كافة الوسائط الإعلامية لتتم مناقشته والتداول حوله . والمفاوضات لم تكن داخل جمعية سرية ماسونية للتكتم علي ما يدور داخلها . وينبغي عدم الاستعجال و(الكلفتة ) والاستعجال لإقامة احتفال ضخم تلقي فيه الكلمات والخطب ويشهده قادمون من الخارج ممثلون لدولهم ومنظماتهم مع تبادل الابتسامات في جو فرائحي تنقله إلي الدنيا كلها عبر الفضائيات والاذاعات والصحف وكافة أجهزة التواصل والإعلام الحديث ليقال أن انجازاً قد تم ولكن الانجاز الحقيقي لا يتم إلا بموافقة الشعب ومباركته له بعد الوقوف عليه قبل إعلانه .. ولا للشوفونية ونعم للواقعية والحلول الحقيقية والشكر أجزله لدولة الجنوب رئيساً وحكومة وشعباً مع أمل فتح صفحة بيضاء بين الدولتين الجارتين لتتعايشا في جوار آمن يتبعه تبادل المصالح والمنافع .