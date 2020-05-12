مصرع شاب طعناً بسكين لهذا السبب الغريب….

الخليج 365:

لقى لص حتفه طعنا على يد صاحب متجر فيما أصيب والد التاجر وذلك أثناء تنفيذ لصوص عملية سرقة لمتجرهم بضاحية الشقلة بمحلية ابوسعد بامدرمان وبحسب مصدر صحفي ان والد صاحب المتجر كان قد شعر بثلاثة لصوص داخل متجر إبنه وعندما حاول التصدي لهم داخل المتجر سدد اليه احد اللصوص طعنة صادفت يده وفي الأثناء استنجد الرجل بمن حوله فاسرع صاحب المتجر بتسديد طعنة قاتلة للص تسببت في وفاته فيما تمكن الاثنان من الهرب فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي سارعت الي موقع الحادث قامت لاسعاف المصاب الي المسشتفي والمتوفي الي المشرحة فيما دونت الشرطة بلاغا بالحادثة. المادة السابقة من أكواخ الفقراء تشرق شمس العبقرية.. بقلم خالد سليمان المقالة القادمة شاهد بالفيديو: مقتل طالب قرآن على لجان المقاومة بالخرطوم……

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