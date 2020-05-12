من أكواخ الفقراء تشرق شمس العبقرية.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# يحتاج المرء ان يفرغ ما فى أعماقه قرفا مما يعرض هذه الأيام على خشبة مسرح ( النصاب ) …. لم نفق من كارثة المخالصة حتى عُرضت علينا الحلقة الثانية من مسلسل مجلس البؤساء

# احلف صادقا ان المؤلف المصرى

( اسامه انور عكاشة ) لن يجد له نصا عن

معاناة ضحايا مسلسلاته اصدق مما نشاهده على مسرح المريخ …. فكل ما

تطلبه ( الدراما ) موجود ….

# كم عدد المدربين الذى نصب عليهم

ادم سوداكال ؟؟؟؟

# كم عدد وكلاء اللاعبين احتال عليهم الرجل ؟؟؟؟؟

# سخر الوكيل الجيبوتى من رئيس الغفله

وقال ( بحق ) ان الرجل عجز عن دفع مبلغ الفى دولار لارخص لاعب على وجه

البسيطه ( كوكو ) وعجز عن دفع مبلغ

خمسه الف دولار نصيب الفريق الذى أتى منه اللاعب ….

# رجل يتشدق بتغيير واقع المريخ للأفضل تعجزه الفان من الدولارات

# اَي هوان هذا ؟؟؟؟ هل بلغ العجز والبخل بالرجل ليستقدم للمريخ لاعب يبلغ سعر تسويقه خمسه الف دولار ؟؟؟؟؟

# متيقن انا ان ( بؤساء ) مجلس العوز والعدم لن يجدوا مدربا محترما يقبل ان يعمل مع هذه ( الشبكة ) حتى لو كان هذا المدرب بقدرات العاطلين عن العمل فى تونس أو الجزائر ….. ولا أظن

ان ابناء المريخ ( محمد موسي …ابراهومة … جمال … وتيه ) يمكن ان تنطلى عليهم حلقات النصب ….

# بالأمس انتهى عقد اطهر الطاهر مع الهلال فهل فكر ابخل روساء المريخ على

مر الأزمان ( مجرد تفكير فقط ) على ( العكننة ) على الهلال ؟؟؟؟؟ وهل يظن

( سعادتو ) ان الهلال سيمهله فى (رمضان ) و ( التش ) ؟؟؟؟

# من يقول للمدافع الوحيد عن مجلس ( أفندية ) سوداكال انك اشد فقرا وبؤسا ممن تتصدى ( بلا معرفة ولا دراية ) للدفاع عنهم ….

# الأرض الطيبة لا تنبت الا طيبا

# نحتاج ان نمنح ( أكباد ) لنا ….فى أقاليم الصقيع ومرافىء الغربه …نحتاج

ان نمنحهم دفئاً ومعزة …نقلع لهم الأهداب والرموش ونحنى لهم القامات

فخرا وإعزازاً ….. هنالك من يجعلنا داىما

نحس بقيمة الوطن ….

# الف قبلة على جبين من شرفن الوطن

ريم مرتضى ساتى ( جامعة براون ) ……وعلا جمال ( جامعه كورنيل ) ورنا خالد سليمان ( جامعه كورنيل )

# جامعتي بروان وكورنيل ومعهما جامعات ( هارفارد ) و( ييل ) و(دوك )

و ( كولمبيا ) هى جامعات النخبة فى الولايات المتحدة ……..

# واحد ( ظريف جدا ) قال يا ناس ابوى

( كوز ) ليهو ٣٠ سنه والله زير ما عندو

أبوي دا يكون ( الكوز الني ) ؟؟؟؟