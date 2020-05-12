من أكواخ الفقراء تشرق شمس العبقرية.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
# يحتاج المرء ان يفرغ ما فى أعماقه قرفا مما يعرض هذه الأيام على خشبة مسرح ( النصاب ) …. لم نفق من كارثة المخالصة حتى عُرضت علينا الحلقة الثانية من مسلسل مجلس البؤساء
# احلف صادقا ان المؤلف المصرى
( اسامه انور عكاشة ) لن يجد له نصا عن
معاناة ضحايا مسلسلاته اصدق مما نشاهده على مسرح المريخ …. فكل ما
تطلبه ( الدراما ) موجود ….
# كم عدد المدربين الذى نصب عليهم
ادم سوداكال ؟؟؟؟
# كم عدد وكلاء اللاعبين احتال عليهم الرجل ؟؟؟؟؟
# سخر الوكيل الجيبوتى من رئيس الغفله
وقال ( بحق ) ان الرجل عجز عن دفع مبلغ الفى دولار لارخص لاعب على وجه
البسيطه ( كوكو ) وعجز عن دفع مبلغ
خمسه الف دولار نصيب الفريق الذى أتى منه اللاعب ….
# رجل يتشدق بتغيير واقع المريخ للأفضل تعجزه الفان من الدولارات
# اَي هوان هذا ؟؟؟؟ هل بلغ العجز والبخل بالرجل ليستقدم للمريخ لاعب يبلغ سعر تسويقه خمسه الف دولار ؟؟؟؟؟
# متيقن انا ان ( بؤساء ) مجلس العوز والعدم لن يجدوا مدربا محترما يقبل ان يعمل مع هذه ( الشبكة ) حتى لو كان هذا المدرب بقدرات العاطلين عن العمل فى تونس أو الجزائر ….. ولا أظن
ان ابناء المريخ ( محمد موسي …ابراهومة … جمال … وتيه ) يمكن ان تنطلى عليهم حلقات النصب ….
# بالأمس انتهى عقد اطهر الطاهر مع الهلال فهل فكر ابخل روساء المريخ على
مر الأزمان ( مجرد تفكير فقط ) على ( العكننة ) على الهلال ؟؟؟؟؟ وهل يظن
( سعادتو ) ان الهلال سيمهله فى (رمضان ) و ( التش ) ؟؟؟؟
# من يقول للمدافع الوحيد عن مجلس ( أفندية ) سوداكال انك اشد فقرا وبؤسا ممن تتصدى ( بلا معرفة ولا دراية ) للدفاع عنهم ….
# الأرض الطيبة لا تنبت الا طيبا
# نحتاج ان نمنح ( أكباد ) لنا ….فى أقاليم الصقيع ومرافىء الغربه …نحتاج
ان نمنحهم دفئاً ومعزة …نقلع لهم الأهداب والرموش ونحنى لهم القامات
فخرا وإعزازاً ….. هنالك من يجعلنا داىما
نحس بقيمة الوطن ….
# الف قبلة على جبين من شرفن الوطن
ريم مرتضى ساتى ( جامعة براون ) ……وعلا جمال ( جامعه كورنيل ) ورنا خالد سليمان ( جامعه كورنيل )
# جامعتي بروان وكورنيل ومعهما جامعات ( هارفارد ) و( ييل ) و(دوك )
و ( كولمبيا ) هى جامعات النخبة فى الولايات المتحدة ……..
# واحد ( ظريف جدا ) قال يا ناس ابوى
( كوز ) ليهو ٣٠ سنه والله زير ما عندو
أبوي دا يكون ( الكوز الني ) ؟؟؟؟
كانت هذه تفاصيل خبر من أكواخ الفقراء تشرق شمس العبقرية.. بقلم خالد سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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