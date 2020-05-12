الازمات تتفجر داخل الاتحاد السوداني لكرة القدم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فجر خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) والذي أرسله للاتحادات الوطنية كافة المنضوية تحت لواءه يستفسرها عن رؤيتها للموسم الحالي في ظل أزمة كورونا وقرارها بشأن موسمها الرياضي، فجر أزمة كبيرة في أروقة الإتحاد السوداني لكرة القدم بعد الجدل الذي دار حول تسلم الاتحاد للخطاب، بعد أن نفى الأمين العام للإتحاد وصول خطاب بهذا الصدد .. وكشفت المتابعات فإن رئيس اتحاد كرة القدم د. كمال شداد وجه بإرسال خطاب للإتحاد الإفريقي لاستفساره حول حقيقة إرساله لخطاب للاستفسار عن رؤية الاتحاد للموسم الكروي في السودان .. ويترقب الاتحاد رد (الكاف) وحال جاء رد الإتحاد الإفريقي بالتأكيد على إرسال خطاب، فإن عقوبات يتوقع أن تطال الأمانة العامة بالاتحاد. المادة السابقة وكيل كوكو: سوداكال يعاني من”فوبيا”وطلب مني التصريح بهذ الأمر… المقالة القادمة شاهد بالفيديو: أوضاع مأساوية في كسلا…

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