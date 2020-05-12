وكيل كوكو: سوداكال يعاني من”فوبيا”وطلب مني التصريح بهذ الأمر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وكيل اللاعبين الموريتاني عبد الحي ادومو إنّه غير منزعجٍ من ما يثار حول تقديم شكوى ضده من قبل نادي المريخ إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا.

وأوضح آدومو أنّ مجلس المريخ لا يمتلك مستندٍ أو دليلٍ واحدٍ يثبت به إدعاءه، مبينًا أنّ حديثه للاستهلاك واستعطاف الجماهير.

وقال ادومو” سوداكال لم يدفع لي ٢ ألف دولار مستحقاتي و٥ ألف دولار لنادي سيماسي في انتقال كوكو، فكيف لشخصٍ لا يوفي في ٧ ألف دولار توكيلٍ محامي لقضية في الفيفا!”

وأضاف” كما أنّني عندما حضرت للسودان لإكمال التعاقدات فشل النادي في توفير أبسط الأشياء ليّ، دفعت مبلغ التأشيرة من حسابي الخاص ولم أجد استقبالٍ من نادي المريخ وأقمت مع أحد أصدقائي، ولم أجد تعاملاً جيدًا من النادي”.

وذكر عبد الحي ادومو أنّ آدم سوداكال يعاني من فوبيا اسمها جمال الوالي ومزمل أبوالقاسم.

وقال” دائمَا ما يتصل بي عقب كلّ أزمةِ بشأن لاعبٍ أو غيره ويقول ليّ أنّت تنفذّ في أجندة مجموعة جمال الوالي ومزمل أبوالقاسم”.

وكشف ادومو عن أنّ سوداكال طلب منه قبل فترة الإدلاء بتصريحٍ لوسائل الإعلام يؤكّد فيه أنّ مدثر خيري المدير التنفيذي للنادي سبّب عدم اكتمال قيد اللاعب التوغولي مودو نداي.

وأضاف” رفضت الأمر حتى لا أزجّ بنفسي في أزمةٍ لست طرفًا فيها خاصة أنّ السبب الرئيسي لعدم حضور اللاعب مالي”.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى نية مجلس المريخ تقديم شكوى للجنة الأخلاقيات في الفيفا عبر محامي فرنسي ضد الوكيل عبدالحي آدومو واتهامه بالنصب والاحتيال على النادي والدخول كوسيطٍ في أكثر من معاملة.