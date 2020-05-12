تبرع جديد من ميسي لمكافحة فيروس كورونا

الخليج 365 : تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر برشلونة الإسباني، لعدة مستشفيات فى الأرجنتين والتى تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد. ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، تبرع الساحر الأرجنتيني بمبلغ 500 ألف يورو، من أجل محاربة الفيروس. وانضم ميسي إلى حملة “معا من أجل الصحة فى الأرجنيتن”، لجمع التبرعات بهدف شراء مواد حماية الأطباء والمعدات اللازمة لمعالجة المرضى. وسيتم توجيه تبرع ميسي إلى 6 مستشفيات فى الأرجنتين. يذكر أن ميسي تبرع في وقت سابق بأكثر من مليون يورو، لمساعدة مستشفيات مدينة برشلونة والأرجنتين على محاربة فيروس كورونا المستجد. المادة السابقة مفاجأة..جديدة في إقالة المسلمي المقالة القادمة وكيل كوكو: سوداكال يعاني من”فوبيا”وطلب مني التصريح بهذ الأمر…

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