مفاجأة..جديدة في إقالة المسلمي

الخليج 365 :

أكد مدرب المريخ السابق التونسي أمين المسلمي صحة التسجيل الذي أثار غضب رئيس المريخ وتسبب في إقالته ، وذكر بأنه تسجيل قديم لم يقصد به شيئا الا ان يتحايل على الوكيل المغربيالذي أكثر من الاتصال به مطالبا بعمولته من ادارة النادي لكونه أحد الوسطاء في صفقة تعاقده مع الاحمر، مشيرا الى محاولة الوكيل استغلال التسجيل في الخلاف بينه ورئيس النادي حول العمولة واتهم المسلمي الوكيل المغربي ( انس مرضي) بأنه ارسل التسجيل قبل ايام من موعد نشره لعضو مستقيل من مجلس الادارة، والذي بدوره ارسله لبعض الصحفيين، لكنه قام بنشره بنفسه أخيرا لبعض الجهات.