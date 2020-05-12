قلوب الصنوبر الغاني يعلن تعاقده مع مهاجم الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن نادي قلوب الصنوبر الغاني اليوم الإثنين تعاقده مع مواطنه ابيدنغو تيتيه مهاجم الهلال السابق بعقد احترافي لثلاث سنوات بعد أن ظلاللاعب الذي خاض تجربة احترافية قصيرة بالهند يتدرب مع فريقه الجديد منذ فبراير قبل توقف النشاط في غانا بسبب فايروس كوورنا.وكان تيتيه قد خاض تجربة احترافية قصيرة مع الهلال في العام ٢٠١٧ وفسخ عقده بالتراضي بعد أن فشله في منح الفريق الازرق الإضافة المطلوبة.

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