بحث إنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اطمأن الدكتور يوسف ادم الضئ وزير الحكم الاتحادي على استعدادات وزارة الزراعة والموارد الطبيعية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالبلاد . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه دكتور عيسي عثمان شريف وزير الزراعة ، وإستعرض اللقاء خطط وبرامج الوزارة المطروحة والاستعدادات لانجاح الموسم الزراعي الصيفي بمختلف ولايات السودان ، وامن الطرفان على اهمية قيام لجان اسناد فنية لجمع المعلومات وتقييم الامكانيات المتاحة وتحديد المطلوب منها ورفعها للجنة القومية العليا توطئة للعمل على انجاح الموسم الزراعي الصيفي .

واكد الوزيران على اهمية التنسيق بين الولايات وقواعد المزارعين والاشتراك في صنع القرار المتعلق بالانتاج الزراعي ، حيث امن الاجتماع على تشكيل لجان ولائية برئاسة ولاة الولايات ، كما تقرر تشكيل لجنة فنية برئاسة المديرين العامين لوزارات الانتاج والموارد الاقتصادية ولجان محلية على مستوى المحليات برئاسة المديرين التنفيذيين . كما بحث اللقاء انشاء معسكرات تأمين للمشاريع الزراعية على الشريط الحدودي . المادة السابقة حصاد (105) ألف فدان من القمح بالولاية الشمالية المقالة القادمة قلوب الصنوبر الغاني يعلن تعاقده مع مهاجم الهلال

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