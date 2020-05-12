مسؤول مصرفي السيولة المتوفرة تفوق السعات التخزينية

التاريخ: 12-مايو-2020
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اكد مدير التسويق بالبنك السوداني الفرنسي طارق شدو، مخاطر السيولة النقدية على البنوك لتسببها في سرعة انتقال وباء كورونا قاطعا بالتزام المصارف إجراءات احترازية كبيره تمنع ذلك تمثلت فى التعقيم الرزازي للنقود و التزام الموظفين بلبس الاقنعه الواقية وَالقفازات واستخدام المعقمات.
وحول المخاوف من حدوث أزمة فى السيولة النقدية قال بحسب صحيفة السوداني: إن حجم السيولة الموجود بالمصارف يفوق حجم السعات التخزينية كما إن هناك سيولة وردت من الولايات خلال الأيام الماضية إلى جانب التزام التجار بعمليات التوريد للمصارف لافتا لوحود سيولة كافية كذلك بالصرافات وتابع لدينا فريق متخصص متفرغ لمتابعة تغذيتها على مدار الساعه.
وأشار لارتفاع نسبة الوعي لدى قطاع واسع من العملاء بخطورة تفشي الفيروس مادفعهم لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لسداد الالتزامات واستخدام البطاقات فى عمليات الشراء للسلع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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