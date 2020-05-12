البرهان يجري إتصالات بمسؤولين بحكومة جنوب السودان

أجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن ،إتصالا هاتفياً، بالدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس حكومة دولة جنوب السودان، إستعرضا خلاله مسار تنفيذ إتفاق السلام بالجنوب والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والإستقرار والتنمية .

من جهته عبر د. مشار عن تقدير حكومة وشعب بلاده ،للدور الذي يضطلع به السودان بوصفه رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد لتحقيق السلام والإستقرار في الجنوب.

وعلى صعيد متصل وبحسب سونا، أجرى رئيس مجلس السيادة إتصالا هاتفيا، بالسيد توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت، للشؤون الأمنية ،إطلع خلاله على تعاون كافة الأطراف لإنزال بنود إتفاق السلام لأرض الواقع بما يعزز الأمن والإستقرار في دولة جنوب السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)