رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان،اتصالا هاتفيا، من الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تركز حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات ، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ،خلال الاتصال الهاتفي بحسب صحيفة السوداني، أكد دعم المملكة لاستقرار السودان ، ومواصلة مساعيها لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)