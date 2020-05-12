البرهان يتلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الأثيوبي

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ،إتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد.

و تطرق الجانبان بحسب سونا، للعلاقات المتطورة بين البلدين ،وسبل ترقيتها خاصة في المجالات الإقتصادية ،بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وأكدا تعاونهما بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين ويلبي طموحات شعبي البلدين.

من جهته أكد رئيس الوزراء الأثيوبي أهمية تعاون دول المنطقة لتعزيز السلم والأمن في الإقليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)