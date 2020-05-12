ولى العهد السعودى: نسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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الثلاثاء 12 مايو 2020
أكد ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن بلاده ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرصها على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث استعراضا العلاقات الأخوية بين البلدين.
من جانبه أعرب الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.
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