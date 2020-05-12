موافقة مبدئية على تأجيل أقساط القطاع الخاص

الخليج 365 : اعلن ، رئيس لجنة تسيير اتحاد اصحاب العمل، هاشم مطر ، عن موافقة مبدئية لتأجيل اقساط البنوك لعملاء القطاع الخاص ، لفترة اقلها ثلاث اشهر ، وقال (السوداني) ان الاتحاد شارك في اجتماع اليوم (الاثنين) ضم عدد من الجهات بمشاركة البنك المركزي ، وتم طرح هذا الامر ، مشيرا الى ان هناك تأمين وموافقة من قبل الجميع ، على مبدأ معالجة التأجيل،يذكر بان القطاع الخاص اطلق مناشدة للبنك المركزي ، بضرورة توجيه المصارف لتأجيل اقساط العملاء من القطاع الخاص، لمدة ٣ شهور على الاقل، لان كل القطاع الخاص متوقف عن العمل، منذ بداية جائحة كورونا.

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