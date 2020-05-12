تجمع جديد لمزارعي الجزيرة بعيدا عن الولاءات الحزبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن مزارعو مشروع الجزيرة عن تكوينهم تجمع للمزارعين بقواعد عريضه تكون عصية علي اي حزب سياسي ، كاشفين عن ان كافة اعضاء التجمع من المزارعين مباشرين للزراعه ومتجردين من عباءاتهم الحزبيه ، قال ممثل مزارعو الجزيرة في تصريح ل (السوداني) شعارنا الارض والفلاحه ووحدة الصف ايمانا بقانون مهن الانتاج الزراعي والحيواني ولابديل له ، مؤكدا انهم ضد قرار لجنة التفكيك التي اعلنت لجنة تسير لا تمثل مزارع الجزيرة .

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