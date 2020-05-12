تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤول رفيع بولاية كسلا، مساء امس “الإثنين”، عن ظهور (6) حالات إصابة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة بحلفا الجديدة.

وقال رئيس اللجنة العليا للتصدي لمكافحة كورونا بكسلا، أمين عام الحكومة، أرباب محمد الفضل وفق مصادر، إن الحالات المسجلة لأربعة أطباء، وأجنبي “يمني”، وموظف يعمل بمصنع سكر حلفا الجديدة توفى بعد فحص العينة، ليرتفع عدد المصابين بالولاية الى (7) حالات.

وطالب أرباب، المواطنين باتباع الإرشادات الصحية، والتبلغ الفوري في حال ظهور الأعراض لتحقيق سلامة المجتمع من تفشي المرض، منوهاً إلى جهود الولاية في ذات الصدد.

في الأثناء، قال مصدر من حلفا الجديدة، إن المتوفي المُصاب قدم من العاصمة قبل ثلاثة أيام، وطالب بعزل جميع مخالطيه، وتوعية الأهالي من مغبة خطورة المرض الذي اجتاح العالم.