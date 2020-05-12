تفاقم المشاكل بوزارة الصحة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظلت المشاكل والعثرات تعترض طريق وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم ، ومعها تباينت المواقف من الرجل فمن مشيدين به ومعتبرين اياه احد ابرز اوجه النجاح فى حكومة دكتور حمدوك خاصة وإن الرجل يواجه بشفافية ووضوح جائحة كورونا واستفحال المرض بالبلد ، الى اخرين يعتبرونه اساس البلاء واس الفشل والسبب فى تردى الاوضاع بالوزارة وتراكم المشاكل بين السيد الوزير والاقسام المختلفة بوزارته ، وقد وصل الامر بالبعض الى المطالبة باقالته بل ذهب بعضهم الى المناداة بمحاكمته.

وبعيدا عن المواقف الشخصية للبعض ومحاولتهم تصفية حسابات خاصة مستغلين الخلاف حول هذا الأمر العام ، بعيدا عن هذا الموقف الغير مسؤول وغير محترم فان النظرة المستقلة لاداء وزارة الصحة تجعل بعض الملاحظات المطروحة على اداء السيد الوزير فى مكانها فمن قائل ان دكتور اكرم تصرف كناشط سياسى وبطريقة الاداء فى اركان النقاش وذلك عند رده على دكتور الهادى – الذى عرف بطبيب الطاغية – عندما هاجم اغلاق المستشفيات ولجوء عدد كبير من الكوادر الصحية الى الالتزام بمنازلهم وعدم العمل مما زاد من مشاكل الناس خاصة مع كثرة الحديث عن حدوث عدد من الوفيات بسبب اغلاق المستشفيات لابوابها ورفضها استقبال أى مريض مهما كانت حالته ، المنتقدون لدكتور اكرم رأوا فى رده بهذه الطريقة التى ظهر بها فى الفديو المتبادل ردا لايرقى الى مستوى الوزير الذى يفترض ان يترفع عن شخصنة الموضوع ، وكان عليه القول ان ماورد بفديو دكتور الهادى صحيح ويعتذر عنه أو يفنده ويوضح اوجه الخطأ فيه ، وبغض النظر عن وجاهة هذا الانتقاد من عدمه فانه بلا شك ظل احد ابرز الانتقادات التى وجهت للدكتور اكرم.

اما فى مايخص المشاكل داخل الوزارة فقد تابع الناس المشاكل بين الوزارة ومعمل استاك التى افضت الى استقالة مدير عام المعمل المركزى وانتقاده مديره العام بقوة لسياسة الوزير واللوبيات التى تعمل بالوزارة وتعيق العمل ، وعدم انهاء السيد الوزير لهذا الوضع الشاذ الذى ينعكس سلبا على الاداء العام .

وفى اطار المشاكل التى تواجه دكتور اكرم تهديد بعض القطاعات الهامة جدا بالاضراب كقطاع التمريض وايضا الاستقالات التى يدفع بها قادة الوزارة فبعد مدير عام المعمل المركزى – استاك – دفع “5” مدراء إدارات بالوزارة باستقالتهم للسيد الوزير وهم مدير الإدارة العامة للجودة : د.هيثم عوض الله، مدير ادارة الموارد البشرية : د.أمل عبده، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، د.شذى أحمد سيد أحمد، مدير إدارة التخطيط والسياسات، د.محمد الحسين؛ نائب مدير إدارة الطوارئ، د.تهاني أمين محمود.

وأرجع المدراء استقالتهم إلى عدة أسباب منها عدم المؤسسية في إتخاذ القرار وغياب الشورى والديمقراطية ما نتج عنه تخبطاً واضحاً في كثير من القرارات التي تم إتخاذها بصورة أحادية دون الرجوع لفريق الإدارة العليا ودون إعتبار لدوره الإستشاري بحسب قولهم.

وقال المستقيلون فى مذكرة الاستقالة

:

تخلصنا حديثا وبفضل ثورة ديسمبر المجيدة من ديكتاتورية الحزب الواحد ولن نرضى بخلق ديكتاتوريات جديدة في ظل حكومة الثورة ولا بوجود وزارات الرجل الواحد.

ومما ورد فى المذكرة ايضا :

نعتذر عن التكليف الموكل إلينا بإدارات الوزارة المختلفة على ان نستمر في مزاولة أعمالنا تقديرا للظرف الصحي الحرج الذي تمر به البلاد و إيمانا منا بالدور المهني المهم الذي يقوم به كل منا في مكان عمله في مواجهة جائحة كورونا و ذلك حتى يتم الإعلان عن جميع الوظائف القيادية بالوزارة بعد العيد مباشرة حسب ما صرح به الوزير في إجتماع اليوم على أن نقوم بتسليم جميع المهام والملفات في موعد اقصاه آخر يوم عمل من شهر مايو 2020.

…

انها بعض المشاكل التى تعترض سير العمل فى وزارة الصحة وجميعها تتهم دكتور اكرم بالتسبب فى وصول الاوضاع الى هذا المنحنى الحرج.