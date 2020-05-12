الفساد بوزارة الطاقة…أين الحقيقة؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

مارس النظام البائد الفساد بأشكال وصور مختلفة ، وكثيرة كانت مواطنه ، وقد تحول الحديث عنه من كونه فى حدود 9 % كما ذكرها الترابى يومها واستنكرها الكثيرون مستهجنين القول بان الفساد يشكل نسبة وسط الإسلاميين ، ورأوا انه ليس إلا حالات فردية ، ثم اتسعت الدائرة واتهم الإسلاميون بعضهم بعضا وتصارع اللصوص حتى عرف المجتمع ان هؤلاء القوم كانوا الفساد بعينه .

وقد اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة ضد النظام الفاسد المجرم واسقطته وجاءت حكومة الثورة وعلى رأس اولوياتها التمهيد لاقامة دولة القانون والمؤسسات وارساء العدالة ، ويفترض فى كل من يتولى مسؤولية فى هذه المرحلة ان يكون بعيدا عن الشبهات عاملا على محاربة الفساد وليس محلا للاتهام بالوقوع فى هذا الداء .

نقول هذا الكلام ونحن نطالع فديو منتشر فى الوسائط وهو ليس جديدا لكن يجب على الحكومة التحقيق فى الأمر فورا وعدم تركه مبهما ، وعلينا ان نعى جيدا ان تداول الاتهام لايعنى أبدا ادانة الشخص المعنى لكنه يوجب على الجهة الرسمية قطع الشك باليقين وتمليك الناس الحقائق كاملة ، والا كان الموضوع محلا للاشكال.

نتحدث عن الفديو المنتشر عن الفساد بوزارة الطاقة ، وسنعرض ملخصا لما يتم تداوله دون ان يعنى ذلك تبنينا له ، لكن نطالب وبشدة بتوضيحات حول القضية.

الفديو المعنى حمل عنوان للفساد اوجه متعددة ، وقال ان حديثه سيكون عن وكيل وزارة النفط الباشمهندس سليمان حامد الذى يشغل رئيس خلية الحزب الشيوعى قطاع النفط وهو نجل القيادى فى الحزب الشيوعى الأستاذ حامد سليمان الحاج عضو اللجنة المركزية فى الحزب الشيوعى .

الباشنهمدس حامد صاحب سجل فساد كبير جدا حيث كان يعمل مديرا لقسم التصاميم فى ادارة الشركة السودانية لخطوط انابيب البترول ، ويديرها يومها الباشمهندس محمد الفاتح عابدون .

والجديد فى الأمر ان الباشمهندس حامد استغل منصبه السابق فى قسم المشاريع وارسى عطاء صيانة انابيب البترول عام 2012 لشركة اخرى دون التقيد بالضوابط ولوائح المنافسة ليتضح انه يملك في هذه الشركة عشرين سهما

الباشمهندس حامظ استغل علاقته بالمدير العام المهندس عابدون الذى يساهم هو الاخر بعشرين سهم فى ذات الشركة التى تم ارساء العطاء عليها ، وقد تم تنفيذ المشروع الضخم واستلام كافة مستحقاتهم المالية ، وعند اكتشاف الامر وحتى لايحاسب عابدون بمخالفة لوائح الخدمة العامة ويفصل تم نقله بصوره سريعة ومريبة الى وزارة الطاقة والتعدين ، وبعد كل هذا الفساد تم تعيين الباشمهندس حامد سليمان وكيلا عاما لوزارة النفط فى الحكومة الانتقالية ، وقد قام بالتوسط لارجاع الباشمهندس عابدون الى منصبه السابق مديرا عاما لشركة انابيب البترول ، وكل هذا الكلام جرى تحت اشراف وزير النفط الباشمهندس عادل على ، وتقول التسريبات ان عددا من اهل حامد يعملون بالوزارة وشركة خطوط انابيب البترول ، وخاطب الفديو من اسماهم الشرفاء فى قحت وتجمع المهنيبن انه لاداعى لرعاية فساد آخر ، قائلا اعلموا ان للوزير عادل ملفات فساد مع الشركة البرازيلية الشريكة لشركة سودابت.

وننهى عرضنا لبعض ماسمعناه دون ان نتبناه كما ذكرنا لكن يجب توضيح الحقيقة فورا.د وعدم ترك الملف غامضا دون تعليق