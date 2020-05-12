قلق من تجاوز عدد كبير من التجار الأجانب بسوق الإطارات لحظر...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر تجار الإطارات بسوق الخرطوم (٣) عن قلقهم من تجاوز عدد كبير من الأجانب الذين يعملون بالسوق و مخالفتهم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من جائحة كورونا والتي أدت لإصدار أمر حظر للتجوال في الوقت الذي التزم فيه السودانيون بتنفيذ الحظر حرصا على سلامتهم وسلامة اسرهم.

وقال عضو لجنة التغيير والخدمات بسوق الاطارات الاستاذ المنا حيدر في تصريح (لسونا) ظللنا نتابع عمل الأجانب بسوق الإطارات وكسر حظر التجوال خلال الفترة الماضية بصورة اذهلتنا لعدم استجابتهم لقرارات الدولة التي لم تستثني أحدا من الحظر إلا الكوادر الصحية والقوات النظامية مضيفا انه بالرغم من تحرك بعض اعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية لتفقد السوق لتقديم بعض المعينات للخفراء كان التجار الاجانب يمارسون عملهم بشكل اعتيادي بالسوق من خلال فتح الأبواب بصورة مواربة و ممارسة البيع.

وأشار الي ان لجنة المقاومة اجرت اتصالات بالشرطة حتى تم التصديق بتواجد قوة منها لترابط بالسوق طيلة فترة الحجر الصحي ، وذلك حفاظا على سلامة سكان حي الخرطوم (٣) مؤكدا ان اعضاء اللجنة سوف يتواجدون بالتناوب يوميا لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة التي ستحسب على تجار الإطارات دون فرز حال استمرار هؤلاء في كسر الحظر.

وشدد المنا على ان القانون سوف يكون الفيصل لكل من يخالف إجراءات الحظر وفقا لقانون الطوارئ سواء ان كان أجنبيا او سودانيا ، مبينا انهم سند لقرارات الدولة و تنفيذها واجب وطني.