الدعم السريع تضبط عدد (41) حالة انتحال شخصية لضباط وضباط صف...

الخليج 365:

أعلنت قوات الدعم السريع عن ضبطها عدد (41) حالة انتحال شخصية لضباط وضباط صف قوات الدعم السريع في الفترة من اواخر شهر ابريل وحتى العاشر من مايو الجاري مبينة أن أغلب الحالات ترجع أسبابها الى الضائقة الاقتصادية والغرض منها الحصول على المواد البترولية .

وأشارت قوات الدعم الرسيع الى أن منتحلي شخصية الدعم السريع يقومون بالحصول على حصص كبيرة من الوقود بالبراميل المحملة على السيارات من خلال الدخول الى المحطات في صورة قوات الدعم السريع دون التقييد بالصفوف منوهة الى أن هذه الإعمال تشوه صورة القوات وتثير السخط ضدها من قبل المواطنين .

واشارت في تعميم صحفي الى وجود آخرين من الحالات يتعاملون في بيع وشراء المخدرات وبعض الذخائر وآخرين يبتزون المواطنين منوهة الى أن الحالات المضبوطة كان مسرحها كل محليات ولاية الخرطوم دون استثناء .

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وذكرت في التعميم بأن هويات المقبوض عليهم تشتمل على (21) شخص من المدنيين و(20) من العسكريين منهم (7) بالخدمة و(13) مرفوت مبينة أن ابرز المقبوض عليهم طالب بكلية النصر التقنية انتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول وهو أمين عام لمكتب حزب معروف داخل الكلية الجامعية .

وأبانت انها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة جميع المقبوض عليهم بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والجهات المختصة الأخرى .

ونوه التعميم الى أن هذه الممارسات تسببت في اشانة السمعة لقوات الدعم السريع وخلقت نوعاً من الكراهية لها وسط المواطنين مبينة أن سياق الممارسات يشير الى وجود جهات عديدة تقف وراء ذلك مع سبق الاصرار ولديها أجندات سالبة تجاه كل القوات النظامية وتسعى لتفكيكها بغرض فرط عقد الأمن .