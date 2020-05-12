شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نجح أفراد تفتيش نقطة القلابات بولاية القضارف امس (الاثنين) من إحباط تهريب فرنسي من السودان إلى إثيوبيا عبر معبر القلابات بواسطة عربة إسعاف تابعة لمركز عزل القلابات . و طبقاً للمصادر فإن عملية التهريب بدأت من العاصمة بواسطة عربة إسعاف قادمة من الخرطوم قامت بايصاله للقضارف ومنها تم استخدام عربة إسعاف مركز عزل القلابات التى قامت بتوصيله للمعبر، بيد أن أفراد نقطة تفتيش القلابات قاموا بتوقيف العربة واحتجزوا الفرنسي الذى كان يحاول العودة إلى فرنسا عبر إثيوبيا وتم تدوين بلاغ ضد السائق والمتسلل تحت طائلة قانون الطوارئ بقسم القلابات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب فرنسي بالقلابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.