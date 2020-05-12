المستشفيات «الخاصة» يضاعفون معاناة مرضى التأمين

معاناة شديدة يتعرض لها المواطنون في التعامل مع بعض المستشفيات الخاصة ببطاقات التأمين.

ومن احدي هذه المعاناة كشف المهندس محمد عثمان عبد الهادي في اتصال هاتفي بحسب صحيفة أخبار اليوم فجر اليوم انه ذهب إلي مستشفي الساحة لإكمال إجراءات حجز لزوجته للولادة بعد مقابلتها الطبيب المختص أمس الأول إلا انه تفاجأ عندما ذهب إلي مسئول الحسابات وهو ينبهه بمراجع القرار الذي وضع علي مدخل المستشفي بإيقاف التعامل ببطاقات التامين اعتبارا من اليوم نسبة للظروف الحالية التي تمر به البلاد .

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وقال انه ذهب إلي المستشفي بعد الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء حسب الموعد المحدد مع الطبيب المتابع لحالة زوجته لأكثر من 6 شهور إلا انه تفاجاء بالتصرف الغريب من إدارة المستشفي بقرار ايقاف التعامل بالتأمين وقال أن المبلغ المطلوب للعملية لا يمكن سحبه من صراف آلي في هذا التوقيت اوغيره .

وتساءل المهندس عبد الهادي عن مدي قانونية هذا الإجراء وقال هل الخلل من الشركة المتعاقدة مع اتحاد المهندسين السودانيين إما من إدارة المستشفي او من اتحاد نفسه رغم انه سدد كل مستحقاته المالية تجاه شركة التأمين بالكامل .

وتأسف لهذا التصرف الذي وصفه بالغريب والمجحف في حق من يحملون بطاقات التامين وقال للأسف تحولت بعض المستشفيات الخاصة إلي مراكز تجارية تنافس المولات للبحث عن الربح بغض النظر عن النواحي الإنسانية التي يفترض إنها تلتزم بها .وتساءل ما فائدة التأمين إن لم يكن ملزما لكل مقدم خدمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)