ناقد رياضي مصري ينسف أي أمل للهلال للتتويج بالدوري

رأى الناقد الرياضي المصري منتصر الرفاعي أن ألغاء نتائج الدوريات في العالم هو القرار الأقرب اتخاذه، مبينا أنه لا توجد لائحة في الاتحاد الدولي ولا الاتحادات الوطنية تمنح متصدر الدوري اللقب دون إكماله، مشيراً إلى أن “فيفا” ضغط على الاتحاد البلجيكي وأجبره على التراجع عن قراره بتتويج جنت بعد أن تم تتويجه ونبه إلى أن العبارة الصحيحة إلغاء النتائج السابقة للدوريات وليس إلغاء المسابقة. مؤكدا أن أي تتويج لأي ناد متصدر في بلاده يعد باطلاً ولن يصمد أمام أي شكوى تتقدم بها الأندية المتضررة.

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واعتبر الرفاعي أن إلغاء نتائج مباريات الدوري المصري مسألة وقت ليس إلا قياساً بقصر الفترة الزمنية وعدم وجود ضمانات كافية لإنتهاء جائحة “كورونا”.

وذكر الرفاعي بحسب صحيفة اليوم التالي، أمس الإثنين أن الدوريات لن تستأنف إلا بعد إنتهاء الوباء بشكل نهائي، مبيناً أن الأندية لن تستطيع معاقبة أي لاعب يرفض المشاركة مع ناديه في حالة وجود وباء وهو أمر منصوص عليه في لوائح الاتحاد الدولي، متوقعاً أن تتجه الاتحادات في كل دول العالم قراراً بإلغاء نتائج الموسم الحالي والإعداد للموسم الجديد بعد انتهاء جائحة “كورونا”.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام السودانية ذكرت أن توجيهات للفيفا ستمنح متصدر الدوري اللقب وهو ما نفاه الرفاعي جملة وتفصيلاً في حديثه، مؤكداً أن هكذا قرار لن يصمد أمام شكوى الأندية المتضررة على اعتبار أن الدوري ما يزال في الملعب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)