شاهد: ظهور أحد أعضاء سكرتارية المهنيين الجديدة مع قيادي بالوطني يثير جدلاً على منصات التواصل

أثار ظهور أحد أعضاء سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين الذي انتخب بالأمس، في صورة ارشيفية بجانب القيادي الاسلامي د. أمين حسن عمر، مقدما له بعض الشرح بصالة معرض كما يبدو، أثار جدلاً على مواقع التواصل، والشكوك حول انتمائه السياسي.

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فيما علق أحدهم مدافعاً بأن هذا العضو فنان تشكيلي وابن الصحفي “نور الدين مدني” وكان يشغل رئيسا لاتحاد التشكيليين، وواضح أن الصورة التقطت له اثناء معرض تشكيلي شرفه القيادي د. أمين حسن عمر، ابان توليه وزارة الثقافة.

وبحسب صحيفة السوداني، كان تجمع المهنيين السودانيين، قد أعلن يوم أمس انتخاب سكرتارية، جرى انتخابها عبر مجلس التجمع.

كما أجاز اجتماع المجلس إعادة هيكلة التجمع وتسمية مناديب جدد في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)