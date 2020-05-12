الضي يطمئن على إستعدادات وزارة الزراعة لإنجاح الموسم الصيفى

التاريخ: 12-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة إطمأن الدكتور يوسف آدم الضى وزير الحكم الإتحادي على إستعدادات وزارة الزراعة والموارد الطبيعية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالبلاد. جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه دكتور عيسي عثمان شريف وزير الزراعة ، وإستعرض اللقاء خطط وبرامج الوزارة المطروحة والإستعدادات لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بمختلف ولايات السودان . Advertisements وأمن الوزيران على اهمية قيام لجان إسناد فنية لجمع المعلومات وتقييم الإمكانيات المتاحة وتحديد المطلوب منها ورفعها للجنة القومية العليا توطئة للعمل على إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأكدا على أهمية التنسيق بين الولايات وقواعد المزراعيين والإشتراك في صنع القرار المتعلق بالإنتاج الزراعي . كما أمن الاجتماع بحسب سونا، علي تشكيل لجان ولائية برئاسة ولاة الولايات ، و تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ولجان محلية علي مستوي المحليات برئاسة المدراء التنفييذين . كما بحث اللقاء امكانية إنشاء معسكرات تامين للمشاريع الزراعية علي الشريط الحدودي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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