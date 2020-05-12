الخليج 365 : كشف موقع “الوطن سبورت” المصري، عن دخول المريخ في مفاوضات مع المدرب المصري خالد غنيم لخلافة التونسي امين المسلمي في تدريب الفريق.وكان المريخ أعفى المسلمي مساء السبت بعد تسجيل صوتي مسرب وجه فيه إساءات لآدمسوداكال وإدارة النادي.ووفقا ل”الوطن سبورت” فان نادي المريخ تواصل مع المدرب خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي رايو فاليكانو الإسباني لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.واكد مصدر،لـ”الوطن سبورت”، ان مسؤولي المريخ تحدثوا مع المدرب تحسبا لعودة النشاط، وان غنيم لم يحدد موقفه النهائي بعد.وانهى المريخ عقد المسلمي بعد مرور حوالي ٨٠ يوما من التعاقد معه واشرف على ثلاث مباريات في الدوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إقالة المسلمي.. صحيفة مصرية تكشف تفاصيل مثيرة عن مدرب المريخ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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