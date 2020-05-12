الصحة: تسجيل (161) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و(4) وفيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة الإتحادية، تسجيل (161) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بالإضافة إلى (4) حالات وفاة.

ووفقاً للتقرير الوبائي الصادر ليل الإثنين، سجلت الخرطوم (100) إصابة، وشمال كردفان (20) حالة، القضارف (12) حالة، الجزيرة (6) سنار (7) منها حالتين جديدتين، و(5) حالات أمس، أما كسلا سجلت (5) حالات النيل الأبيض (2) غرب دارفور (2) وحالة واحدة في كل من وسط دارفور ونهر النيل ، البحر الأحمر، وجنوب دارفور.

أما الوفيات فقد سجلت وفاة واحدة بالخرطوم ووفاتان بالجزيرة، وواحدة بولاية النيل الأبيض وافدة من الجزيرة.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (1526) حالة، متضمنة (74) حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات تراكمياً منذ بداية الجائحة بحسب الولايات المتأثرة، الخرطوم “1249” إصابة، الجزيرة “64”، شمال كردفان “62”، القضارف “44”، سنار “42”، جنوب دارفور “17”، نهر النيل “9”، الشمالية “7”، كسلا “6” غرب كردفان “5”، شمال دارفور “5”، النيل الأبيض “4”، غرب دارفور “4” شرق دارفور “2” وسط دارفور “2” البحر الأحمر “2” جنوب كردفان سجلت حالة إصابة واحدة، النيل الأزرق حالة واحدةة.

فيما تماثلت “12” حالة للشفاء منها “7” بولاية الخرطوم، و “5” بالجزيرة، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين لـ (161) حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن الفحص المعملي اليومي شمل “205” عينة في المعمل القومي “استاك” كانت “147” منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 71.7% كما تم فحص “26” عينة في معمل النيل الأزرق فكانت “10” منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 38.4%.

وأكدت الوزارة أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وشددت على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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