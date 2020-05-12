رئيس الوزراء: السودان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب من الجميع التحلي بالروح...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الصراع القبلي الذي يدور في بعض المناطق من بلاده يتطلب معالجة مسبباته بصورة جذرية من خلال نهج وأضح وكلي للسلام الشامل بجانب تسريع اختيار الولاة المدنيين وإنشاء آليات للمساءلة عن مثل هذه الأحداث.

وقال حمدوك – في تصريح على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) – إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية كسلا (شرق السودان) خلال اليومين الماضيين، جاءت امتداد لأحداث وقعت في مناطق أخرى من الوطن اُزهقت فيها أرواح عزيزة وغالية من أبناء الوطن الواحد.

وشدد على أن السودان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب من الجميع التحلي بالروح الوطنية الصادقة والتكاتف والترابط ونبذ الفرقة والجهوية والقبلية وإشاعة روح السلام والتسامح والمصالحة والحوار.

وكانت احتكاكات قبلية اندلعت في ولايتي كسلا (شرق السودان)، وجنوب دارفور (في الغرب)، وأسقطت قتلى وجرحى.

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