العدل والمساواة تناشد النوبة والبني عامر لوقف الاقتتال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جددت حركة العدل والمساواة السودانية مناشدتها للأهل في طرفي الصراع بشرق السودان (النوبة والبني عامر) لوقف الاقتتال بينهما فورا وحقن الدماء والإحتكام الى صوت العقل و الى الموروثات والتقاليد السمحة في حل الخلافات و النزاعات.
ودعت الحركة السلطات المحلية والحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤلياتها تجاه المدنيين، و توفير الأمن و أسباب الإستقرار لهم.
وناشد الاستاذ معتصم أحمد صالح الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وأمين الإعلام في تصريح لـ(سونا), قيادات الإدارة الأهلية في القبيلتين في شرق السودان للتدخل العاجل و العمل على وقف نزيف الدم بين الاشقاء حفاظا على أرواح أبناء المنطقة ورتقاً للنسيج الإجتماعي المميز في بالبلاد .
وقال معتصم إن حركة العدل و المساواة تتابع الأحداث المؤسفة التي تدور بين ( البني عامر و النوبة ) في ولاية كسلا، بقلق شديد وألم عميق وما خلفتها من خسائر في الأرواح و الممتلكات و جراح و مآسى تُدمي لها القلب.
وترحمت الحركة على أرواح الشهداء من الطرفين، وبعثت بالتعازي الى الأهل في الشرق وفي ربوع السودان في هذا الفقد الأليم، وللجرحى عاجل الشفاء .
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