الغرف الصناعية تطالب برفع الحظر عن المصانع

الخليج 365 : وصفت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية تقييم عمل المصانع حاليا بالصعب جداً وشبه المستحيل فى ظل ظروف الحظر

وقال رئيس الغرفة كمبال علي ل السوداني ان عمل المصانع فى فترة الحظر باهظ التكاليف وأضاف

كلما تزداد حالات الاصابه بفيروس كورونا كلما يقل انتظام العمال والموظفين ويقل الانتاج.

وطالب بفك الحظر كلبة عن للمصانع ومنحها التصاريح اللازمة مع التقيد الصارم بالضوابط الصحية لضمان انسياب العمليه الانتاجيه.

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