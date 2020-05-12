مالك عقار: لا إتفاق مع الحكومة الانتقالية دون الحكم الذاتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع رئيس الحركة الشعبية الجبهة الثورية الفريق مالك عقار باستحالة التراجع عن مطلب الحكم الذاتي ووصف، محاولة إجترارها من السلطة الانتقالية ضمن مفاوضات جوبا ،بالمضيعة للوقت والجُهد ، واضاف عليه لا إتفاق بلا إتفاق ولا إتفاق دون الحكم الذاتي.وأوضح عقار في تعليق له علي صفحته بالفيس بوك ان الوفد المفاوض لن يقبل صلاحيات غير دستورية وأوضح أن مطلب الحكم الذاتي ليس وليد اليوم وتابع انه كان في جميع مضابط المفاوضات منذ نيفاشا واردف فعلا المنطقتين منحتا الحكم الذاتي بموجب اتفاقية نيفاشا حسب الجزء الأول منها المادة(١_٥_١_٤) وأضاف هذه المنحة الدستورية هضمتها معدة أبناء المنطقتين وتفرغ من معدتها الي القلب والشرايين.

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