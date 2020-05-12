نداء السودان تؤكد وقوفها ضد محاولات تجميد نشاطها في تحالف قوى...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهمت قوى نداء السودان بعضاً من مكونات الحرية والتغيير بإخراجها من التحالف، واوضح بيان صادر منها أنها تشدد على موقفها الرافض لأي محاولة لجر تحالف قوى نداء السودان لاتخاذ مواقف تضر بسير العملية السياسية وتسهم في إرباك المرحلة الانتقالية.

واكدت مجموعة من أحزاب تحالف قوى نداء السودان، وقوفها بصرامة ضد كل المحاولات التي تهدف إلى تجميد نشاطها في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مع كامل احترامها لخيارات القوى التي اختارت هذا الطريق. وجددت تأكيد موقفها الثابت من ضرورة الإصلاح في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير على مستوى الرؤية والبرنامج والبناء المؤسس.

وشدد “نداء السودان” على السعي مع كل الأطراف داخل التحالف إلى صيغة جديدة تعالج الأوضاع المأزومة، وتجعل من التحالف جسماً قوياً متماسكاً قادراً على إنجاز أهداف الثورة المجيدة.

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