عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الصحة : تسجيل ” 161″ إصابة جديدة بفيروس كورونا وإرتفاع العدد الكلي إلى “1526”

اختيار داخلية طالبات ببحري لسكن الكوادر الطبية العامله في كورونا

الجهاز القومي للرقابة على التأمين يساهم بمبلغ (مليون جنيه) لمواجهة الكورنا

والي الجزيرة يوجه بفرض الحظر الكامل بمدينة الحصاحيصا

قوات الدعم السريع تسير قافلة صحية متكاملة لولايات دارفور الخمس

الجّبهة الثّورية : ترحب بَطلب حزب الأمة وتدعو الي دعم عملية السلام فى جوبا

الطاقة والتعدين : تدشن ناقلات مواد بترولية لشركة بتروترانس بقيمة بلغت (120) مليون

الجريدة

ﺣﻤﺪوك: ﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ ﻛﺴﻼ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻮﻻ ﺟﺬرﻳﺔ

ﻣُﻨﺎﺷﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﻟﻄﺮﻓﻲاﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻗﺘﺘﺎل

ﺣﻤﺪوك ﻳﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل

ﻓﺮض ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻋﻠﻰﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ﺑﺄﻣﺮ واﻟﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة

ﻟﺠﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻘﺮﺑﻔﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ادارةﻛﻮروﻧﺎ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮ

ﺟﻤﺎع ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑـ(٪٦٧)

ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻻة واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ وﺻﻮل وﻓﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻرﻛﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻰ ﻛﺴلا

اخبار اليوم

بتوجيه من حميدتي: قافلة صحية متكاملة من الدعم السريع لدارفور

لقاءات لرئيس الوزراء بالقوى السياسية والمدنية لتوسيع قاعدة التشاور

من معزله الصحي ….والي الجزيرة يوجه بفرض الحظر الكامل على مدينة الحصاحيصا

أحمد البلال: مندهش لحجز حساباتي ووجودي بالخارج ليس هرباً

الإمام الصادق المهدي يبحث تطورات الوضع السياسى الراهن فى لقائه بلجنة الاتصال السياسى لتجمع المهنيين

الوطن

حمدوك يبتدر لقاءات تشاورية مع قوى الثورة

الصحة : (161) إصابة و(4) وفيات بكورونا

القوات المسلحة: لا مجاملة في بسط هيبة الدولة

أكرم يعفي مسؤلي الاعلام بوزراة الصحة

صحيفة السوداني

الدعم السريع تضبط (41) حالة انتحال شخصية لضباطها وجنودها

الغرف الصناعية تطالب برفع الحظر عن المصانع

مزارعو القضارف : يطالبون بالغاء قرار مصادرة عربات الدفع الرباعي

وزير الصحة يعفي مدير العلاقات العامة ورئيس وحدة الإعلام الإلكتروني

النيل الدولية

قرارات عاجلة لمجلس الأمن والدفاع بشأن النزاعات القبلية والطوارئ

توقف مركز جبرة للعزل الصحي عن استقبال حالات كورونا

تسجيل (161) إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

تنفيذ الحظر الشامل بجميع محليات ولاية كسلا

أسرة احد معتقلي نظام البشير تقول إنه اصيب بكورونا

(5) مدراء بالصحة يدفعون باستقالاتهم للوزير أكرم علي التوم

وفاة عضو اتحاد الكرة السوداني بسبب كورونا

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السوداني الدولية

وفد عسكري رفيع يصل كسلا لإعادة استتباب الأمن

متحرك من الدعم السريع يلقي القبض على متفلتي أحداث جنوب دارفور

حمدوك يناقش قضايا السياسة والاقتصاد مع التحالف الوطني

اليوم التالي

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى “1526” بتسجيل “161” حالة جديدة

المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يدعو حزب الأمة لاستئناف نشاطه

اتهامات لولاية الخرطوم باستلام أموال دون تسليم حصة سكر رمضان

التجمع الاتحادي يطالب الحكومة بالتحرك لوقف النزاع

آخر لحظة

تعليق الحولية السمانية بسبب الأوضاع الصحية

حظر تجوال شامل واغلاق الاسواق ثلاثة اسابيع بجنوب دارفور

تخصيص داخلية طالبات بالخرطوم سكن للكودار الطبية

تجمع المهنيين ينتخب قيادة جديدة

صوت الأمة

الثورية ترحب بطرح الامة القومي لاصلاح الحرية والتغيير

الامن والدفاع يدعو الى بسط سيادة حكم القانون

حمدوك يطالب بتسريع اختيار الولاة

161 اصابة جديدة بـ “كورونا”

صحيفة القوات المسلحة

مجلس الأمن والدفاع يقف على الأوضاع الأمنية والصحية بالبلاد

وفد برئاسة النائب عمليات يصل كسلا لإعادة استتباب الأمن وبسط هيبة الدولة

حمدوك: ما يدور في كسلا ومناطق أخرى بالبلاد يتطلب حلولا جذرية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

دقلو يعد بحل مشكلتي المياه والكهرباء بمحلية تلس

لقاءات لرئيس الوزراء بالقوى السياسية والمدنية لتوسيع قاعدة التشاور

حمدوك: ما يدور في كسلا ومناطق اخرى بالبلاد يتطلب حلولا جذرية

مجلس الامن والدفاع يقف على الاوضاع الامنية والصحية بالبلاد

أكرم يؤكد إصلاح ودعم القطاع الصحي ككل لمكافحة الكورونا

تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات

الطاقة تدشن ناقلات بترولية جديدة لبتروترانس

الخارجية تشيد بجهود الاتحاد الأوربي ودعمه للشعب السوداني

سكرتارية جديدة لتجمع المهنيين السودانيين

بحث امكانية توفير الكهرباء والجازولين للانتاج الصناعى

تخصيص مدينة حسن إبراهيم مالك الجامعية لإسكان الكوادر الطبية

زعماء الطرق الصوفية ونظار القبائل يؤكدون دعمهم للحكومة الانتقالية

حصاد (105) ألف فدان من القمح بالشمالية

تعزيزات عسكرية لبسط الامن وهيبة الدولة بولاية كسلا