حزب الامة القومي يناشد النوبة والبني عامر بضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين

اصدر حزب الامة القومي بيانا طالب فيه الاخوة في شرق السودان (النوبة والبني عامر ) بضبط النفس وترك الاختلاف وايقاف نزيف الدماء وقتل الفتنة وجاء في البيان بحسب صحيفة صوت الأمة: *بسم الله الرحمن الرحيم*

*حزب الأمة القومي*

*بيان نداء ومناشدة*

يقول تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ). صدق الله العظيم.

*شهدت مدينة كسلا في الأيام الماضية اشتباكات قبلية* بين قبيلتي بني عامر والنوبة، ادت الى وقوع ضحايا وخسائر في الارواح وممتلكات المواطنين.

*حزب الأمة القومي* وانطلاقا من واجبه الوطني وايمانه العميق بأهمية التعايش السلمي فإنه يتوجه بالنداء العاجل لقبيلتي بني عامر والنوبة بضبط النفس والتحلي بالحكمة وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وسلامة الوطن.

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*يناشد الحزب* قيادات القبيلتين بذل قصارى جهدهم للسيطرة على الاوضاع والعمل سويا على توطيد دعائم السلم الاجتماعي واخماد نار الفتنة.

يواصل الحزب تكثيف جهوده واتصالاته مع قيادات طرفي النزاع من اجل نزع فتيل الفتنة وحل المشكلة حلا جذريا.

يناشد الحزب* السلطات الحكومية في ولاية كسلا بالعمل على استتباب الأمن والسيطرة على كافة النواحي الأمنية بمدينة كسلا.

كما يوجه الحزب* نداءاً عاجلا للادارة الاهلية بشرق السودان وقيادات المجتمع وأعيانه بأن يلعبوا الدور المأمول في اصلاح ذات البين وإطفاء نار الفتنة وايقاف مظاهر العنف المتجدد بين القبيلتين.

الرحمة والمغفرة للمتوفين وعاجل الشفاء للجرحى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)