مظاهرات بكادوقلي ضد التدخل الأجنبي تسلم مذكرة لحكومة الولاية

تسلم أمين عام حكومة جنوب كردفان الاستاذ موسى جبر محمود صباح اليوم مذكرة بأمانة الحكومة عقب مسيرة سلمية من مجموعة سودانيون ضد التدخل الاجنبي – حسب خطاب ممثل المجموعة – وطالبت المذكرة بعدم التدخل الاجنبي بالسودان.

ووصف جبر حرية التجمهر بالمحمدة وتحسب لصالح الحكومة الانتقالية الان ، لافتا ان أمانة الحكومة ولسنوات لم تر مظاهرة تخرج وتدين وتشجب ، وعزا تسيير المظاهرة للديمقراطية الموجودة و التي تنادي بها الحكومة الانتقالية.

واكد بحسب صحيفة الوطن، جبر أن الحكومة ضد التدخل الاجنبي بكل اشكاله ، والمجلس السيادي ، ومجلس الوزراء ، وحكومة الحرية والتغيير تحافظ على سيادة الدولة ، والسودان للسودانيين ومن يظن عبر ذلك فليراجع موقفه.

Advertisements

واضاف مهمة الحكومة تحفظ كرامة الناس وسيادة الأرض ، وتابع عبارة ان يعود الاستعمار ليست صحيحة ولا احد يقبل به ، لافتا للتضحيات الكبيرة السودانيين وبذل المهج والارواح من أجل الاستقلال ومن أجل أن تأتي حكومات وطنية في البلاد ، مؤكدا ليس هناك تدخل أجنبي ، وكلنا ضد التدخل الاجنبي. متسائلا هل هناك قوة تفرض إرادتها على السودان ؟. ولماذا لم يتحدث الناس عن وجود اكثر من 26 الف من قوات اليوناميد ؟ ، مطالبا بالتريث ووجود معيار للوطنية.

ولفت جبر أن شعار جيش واحد شعب واحد حقيقي ومتمثل اليوم في الحكومة القائمة وعلى رأسها البرهان وحمدوك ، واعدا بتسليم المذكرة إلي الوالي ، وحيا المسيرة السلمية ، لافتا ان التجمهر خطير ويسبب الاصابة بمرض الكورونا ورغم ذلك استقبلنا المسيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)