اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السجن سنة على القيادي بالشرق الأمين داؤود

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

أصدرت المحكمة الخاصة بالقضارف برئاسة قاضي الدرجة العامة مولانا الحسن النوش حكماً قضى بالسجن لمدة عام تبدأ من الأحد 10 مايو و ذلك في مواجهة القيادي البارز وقائد الجبهة الشعبية المتحدة المقال الأمين داؤود . وأدانته المحكمة تحت طائلة القانون الولائي رقم 24 لسنة 2020 الخاص بولاية القضارف.

 

وألقت السلطات القبض على القيادي المعروف بحسب صحيفة المجهر، أثناء تسلله من دولة إثيوبيا في طريقه إلى السودان حيث ضبط بمنطقة القلابات أثناء محاولته التسلل مخالفاً بذلك الضوابط والإجراءات الرسمية والقانونية المتبعة في الهجرة بين الدول.

Advertisements

 

يذكر أن الجبهة الشعبية المتحدة كانت قد تبرأت منه وقالت إنه أحد عناصر أمن النظام البائد وحذرت الوسيط في مفاوضات السلام بجوبا من مغبة التعامل معه وحددت بدلاً عنه القيادي خالد إدريس ليباشر مهامه في المفاوضات وطالبت بالقبض عليه حتى ولو عن طريق الانتربول الدولي .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجن سنة على القيادي بالشرق الأمين داؤود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا