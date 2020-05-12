السجن سنة على القيادي بالشرق الأمين داؤود

أصدرت المحكمة الخاصة بالقضارف برئاسة قاضي الدرجة العامة مولانا الحسن النوش حكماً قضى بالسجن لمدة عام تبدأ من الأحد 10 مايو و ذلك في مواجهة القيادي البارز وقائد الجبهة الشعبية المتحدة المقال الأمين داؤود . وأدانته المحكمة تحت طائلة القانون الولائي رقم 24 لسنة 2020 الخاص بولاية القضارف.

وألقت السلطات القبض على القيادي المعروف بحسب صحيفة المجهر، أثناء تسلله من دولة إثيوبيا في طريقه إلى السودان حيث ضبط بمنطقة القلابات أثناء محاولته التسلل مخالفاً بذلك الضوابط والإجراءات الرسمية والقانونية المتبعة في الهجرة بين الدول.

Advertisements

يذكر أن الجبهة الشعبية المتحدة كانت قد تبرأت منه وقالت إنه أحد عناصر أمن النظام البائد وحذرت الوسيط في مفاوضات السلام بجوبا من مغبة التعامل معه وحددت بدلاً عنه القيادي خالد إدريس ليباشر مهامه في المفاوضات وطالبت بالقبض عليه حتى ولو عن طريق الانتربول الدولي .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)